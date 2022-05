Alerta méteo: La calor torna a Catalunya després de dies de pluja

Les temperatures tornen a pujar aquest cap de setmana, però no arribaran a les màximes que vam veure la setmana passada, on alguns llocs de Catalunya hi havia termòmetres marcant gairebé els 40 graus. Aquest cop, les temperatures arribaran als 30 en algunes regions de Catalunya, però els núvols acompanyaran aquesta calorada fent que la situació no sigui tant alarmant com la setmana passada. De moment, però, es preveu que només les comarques de Solsonès i el Berguedà arribin a tenir cels molt més tapats. Pel que fa a la resta de Catalunya es podrà seguir gaudint de la platja sense tanta por a cremar-se.

Les temperatures al a la franja litoral de Catalunya oscil·laran entre els 25 i els 27 graus, creant una atmosfera completament òptima per poder passar una dia fora de casa sense preocupar-se per agafar una insolació. En aquest sentit, les activitats al mar seran molt més freqüents que la setmana passada així com les activitats a l’aire lliure que es podran fer sense cap tipus de perill. Pel que fa a les comarques d’interior, les temperatures baixaran una mica més i es podrien situar lleugerament per sota dels 25 graus. Tot i això, els cels ennuvolats permetran que les activitats de muntanya es puguin fer de manera molt més lleugera i tampoc s’activaria el protocol de perill d’incendis.

L’interior de Catalunya passarà nits més fredes

Referent a les baixes, les nits de cap de setmana seran més fredes que la setmana passada amb temperatures que oscil·laran entre els 15 i els 12 graus. Només a les comarques d’interior, en concret a Vic, es podran veure temperatures de fins a 8 graus de mínima. En aquest sentit, les activitats de nit no tornaran a ser tan freqüents com la setmana passada i tot i que no hi haurà risc de ruixats o tempestes a mitja nit, caldrà anar amb una jaqueta per gaudir de les activitats a l’aire lliure que marxi el sol, segons les dades que ha comunicat el Servei Meteorològic de Catalunya. També caldrà tenir en compte que el Solsonès i el Berguedà continuaran sent les dues comarques on més fred farà, tot i que no s’allunyen gaire de les temperatures d’altres punts de Catalunya, aquest cap de setmana seran les més fredes.

Vianants sota les voltes de la plaça Major de Vic / Jordi Borràs

Les temperatures marquen l’inici de l’estiu

Aquest dissabte serà el dia més calorós de la setmana amb màximes que podrien arribar als 32 graus algunes zones de Catalunya com les Terres de l’Ebre. Aquesta dada farà que el dissabte sigui el dia més calorós de la setmana a causa de les màximes més baixes que s’han patit a Catalunya com a conseqüència de la baixada de les temperatures aquest dimarts i dimecres passat. De fet, dimecres va ser el dia amb les temperatures més baixes de tota la setmana a causa dels ruixats que van posar en alerta per inundació a tota la població catalana.

El canvi d’estació comença el 21 de juny, però sembla que l’estiu vulgui començar molt més aviat. De moment, les temperatures es segueixen mantenint a l’alça i la roba de primavera ja ha deixat en seu lloc a l’armari per tornar a les caixes de les golfes. D’aquesta manera, l’època primaveral ha estat molt més curta i tot i que encara queden moments que sembla que la frase fets “pel maig cada dia un raig” té sentit, en molts moments del mes la temperatura ha arribat a sobrepassar de mitja els 30 graus.

El bon temps provoca més nits caloroses

Pel que fa a les temperatures més baixes, també sembla que no haguem passat per la primavera, ja que les nits fresques s’han substituït per nit caloroses d’estiu. Mentre l’any passat semblava que la primavera seria eterna, aquest any sembla que no n’haguem tingut. Un cop més, les temperatures s’han avançat a les estacions i de moment ja no és tan estrany veure gent prenent el sol a ple mes de maig.