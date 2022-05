Alerta per perill d’inundacions en les pròximes hores

Protecció Civil activa l’alerta del pla Inuncat per les possibles inundacions que es produiran a Catalunya en les pròximes hores. La previsió meteorològica ha canviat radicalment des del cap de setmana i aquest dimarts hi ha previsió de pluges torrencials que podrien derivar en inundacions a diferents punts de Catalunya. De fet, en algunes zones es podria arribar als 20 litres d’aigua en mitja hora. És per això, que protecció Civil ha demanat precaució i ha activat el pla Inuncat que actua davant de les fortes trompades d’aigua per evitar danys irreparables.

#ProteccioCivil ALERTA #INUNCAT per pluges intenses generalitzades



La meitat est i el terç sud de #Catalunya són les zones amb major probabilitat d'afectació



Fem seguiment de l'avís @CH_Ebro per crescudes sobtades a la conca de l'Ebre



Més informació a https://t.co/Mimv67VtEj pic.twitter.com/hxFwOuvJD4 — Protecció civil (@emergenciescat) May 24, 2022

La precaució podria marcar el primer dia de pluges torrencials de Catalunya després d’un cap de setmana de gairebé 40 graus de màximes. Així doncs, s’espera no només aigua, sinó també tempestes i en alguns punt del país, fins i tot pedregades, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Les zones que se veuran més afectades són les de la meitat est i el terç sud del país. Davant d’aquesta situació, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat molta precaució en la mobilitat.

A part de la precaució i l’alerta als ciutadans, Protecció Civil està fent seguiment de l’Avís de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per possibles crescudes i avingudes en barrancs i lleres del sector oriental de la conca del riu Ebre. D’aquesta manera, es monitora molt properament totes les rieres i rius de Catalunya, així com els embassaments i llacs per intentar evitar desbordaments o altres danys que podrien causar les fortes pluges que arribaran al territori en les pròximes hores.

Rierol format per l’acumulació d’aigua de pluja que desemboca en un pas que creua les vies del tren a Girona el 3 de setembre de 2021 / ACN

Com evitar que se’t endugui el cotxe la tempesta

Una altra de les alertes que ha publicat Protecció Civil ha anat dedicada a totes aquelles persones que tenen vehicles, més especialment aquells vehicles que dormen al carrer a prop d’alguna riera. De fet, no seria la primera vegada que el cabdal del riu creix i s’emporta alguns dels cotxes aparcats. Per evitar això, Protecció Civil ha recomanat deixar els cotxes aparcats lluny dels rius o les aigües estancades, per intentar evitar perdre els vehicles per culpa del temporal. A part, també han recomanat no agafar el cotxe durant la tempesta per evitar congestió a les carreteres i accidents per culpa de la poca visibilitat.