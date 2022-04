Cap de setmana amb un temps extrem: pedregades dissabte i sol diumenge

El cap de setmana del 30 d’abril i l’1 de maig portarà de nou un canvi de temps a Catalunya. Durant el cap de setmana hi haurà dos escenaris extrems, el del sol com a protagonista i el de les fortes tempestes. Si estàs pensant a anar a la platja hauràs d’esperar a diumenge, perquè el temps de dissabte estarà passat per aigua a partir del migdia. La meteorologia a Catalunya és una gimcana constant, com es pot veure des de principis d’any, quan un temps gairebé primaveral va donar pas a pluges intenses que van convertir el març en el mes amb menys sol des de 1968. També hi va haver un episodi de calitja que es va viralitzar i que s’ha repetit aquesta setmana. L’abril va començar amb gelades a tot el país que van destrossar les collites i vent intens que van provocar que nevés a la costa tot i que les temperatures no van arribar a estar sota zero.

Així, el temps aquest cap de setmana serà molt variat, i es distingirà clarament entre el dissabte i el diumenge. Dissabte el temps serà molt inestable, mentre que diumenge la situació s’estabilitzarà. La calma, però, durarà poc, ja que la pròxima setmana els models predictius anuncien tempestes i ruixats intensos, que podrien fins i tot arribar a venir acompanyats de pedregades.

Pedregada al Passeig de Gràcia de Barcelona

Temps de dissabte al matí: pedregades als Pirineus

El dissabte tindrà també dues fases. Al matí, hi haurà sol a bona part del país, malgrat que també hi haurà núvols i vent que provocaran la sensació d’una baixada de temperatures. Als Pirineus estarà ennuvolat tot el matí, però a l’extrem oposat del país, a Tarragona i les Terres de l’Ebre, el sol i el cel blau seran els protagonistes. De fet, a partir de mig matí ja podrien produir-se xàfecs als Pirineus i Prepirineus, que seran d’intensitat moderada i per tant acumularan quantitats minses d’aigua. Localment podrien anar acompanyats de calamarsa o pedra, sobretot a l’interior del quadrant nord-est. En aquesta zona es podrien acumular quantitats de precipitació abundants.

Previsió de dissabte a la tarda: pluges a gairebé tota Catalunya

A banda dels Pirineus, que ja tindran pluges intenses des del migdia, la situació es complicarà especialment a les comarques de Girona, on hi haurà tempestes i ruixats pràcticament a tota la zona. Les tempestes seran de gran intensitat a Osona, on s’hi podrien arribar a acumular grans quantitats d’aigua donat que s’espera pluja tota la tarda. Al Baix Empordà, el Gironès, Selva i Garrotxa també s’hi acumularan quantitats altes d’aigua, que podria desplaçar-se fins al Barcelonès. A l’altre extrem del país, a la Terra Alta, també s’esperen forts ruixats. A les comarques pròximes a la Terra Alta hi farà sol, pel que aquests ruixats estaran molt localitzats en aquesta zona.

Una dona amb un paraigües sota la pluja / Pixabay

Meteorologia de diumenge al matí: torna el sol

Aquest diumenge 1 de maig el temps acompanyarà les manifestacions pel Dia dels Treballadors. També anirà bé per tots aquells qui vulguin aprofitar l’entrada del maig amb bones temperatures per anar a la platja. Durant el matí el sol serà protagonista a gairebé tot el país, i es descarten les pluges a la majoria de les comarques. Es podrien produir ruixats molt localitzats d’intensitat moderada perquè en algunes zones del país, com les comarques de Girona i Lleida, hi poden haver nuvolades. El temps de diumenge al matí, molt més estable que dissabte, no canviarà massa a la tarda, però durant la setmana que ve sí que podria produir-se un canvi sobtat de temps que torni a portar les pluges.

Una dona celebra la sortida del sol / Pixabay

Temps de diumenge a la tarda: estabilitat a bona part de Catalunya i trons als Pirineus

Els Pirineus mantindran la tònica de la gimcana del temps. Tot i la treva del matí, a la tarda podran haver-hi trons i llamps als Pirineus que portaran alguna tempesta, tot i que d’intensitat moderada. A altres zones del nord-est del país també podrien produir-se ruixats molt localitzats. Tot i ser un temps més estable a tot el país, on majoritàriament farà sol, les temperatures no seran massa elevades, ja que aquestes tempestes contribuiran a generar un clima fresc.