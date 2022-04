VÍDEO | Fortes pedregades irrompen en ple Sant Jordi

La previsió meteorològica dels darrers dies ha estat seguida amb atenció perquè hi havia moltes ganes de celebrar el Sant Jordi sense restriccions. Hi havia ganes de sortir al carrer i tornar a omplir l’espai públic amb llibres i roses. Les previsions parlaven de pluges i ruixats, però cap avançava que hi hauria pedregades, que s’han començat a produir de sobte aquest migdia en alguns punts de l’àrea de Barcelona. Especialment forta ha estat a Sant Boi de Llobregat. També ha estat intensa a Terrassa, on l’ajuntament permetrà als paradistes que demà tornin a sortir al carrer per aprofitar que farà més bon temps.

Les xarxes socials s’han començat a omplir a partir de migdia amb comentaris i vídeos de persones que compartien imatges de les pedregades que, en algun cas, han definit d’històrica.

"Barcelona és un caos quan plou"



Sant Jordi *holy my beer*: pedregada a Barcelona, en plena diada, escombrant la ciutat. pic.twitter.com/C1Bw2qFF7V — Victor Rodrigo (@VictorrRodrigo) April 23, 2022

Ara pedregada… Que coi faig…. Vaja benvinguda em dona BCN.. 🤦☔😂 pic.twitter.com/7Vqn6ofkzS — Camperola trapellota 😜 (@camperola) April 23, 2022

❄️ Acabar l’entreno de l’Escola… i el Baldiri blanc després d’una pedregada! 🏟😍#FerroSantBoi pic.twitter.com/K28uP69iZO — U.E. Santboiana (@UESantboiana) April 23, 2022

La calma torna diumenge

Diumenge la situació es normalitzarà i la pluja desapareixerà. Es podria produir algun ruixat dispers als Pirineus, especialment a la Vall d’Aran, però serà d’intensitat moderada i local. A les Terres de l’Ebre el sol serà el protagonista indiscutible, així com a les comarques de Tarragona, on les temperatures també aniran a l’alça després d’uns dies de descens després de la Setmana Santa. A Barcelona també s’espera un cel clar i molt sol, totalment al contrari que dissabte. A la resta del país hi haurà cel ennuvolat tot i que en alguns moments del dia també dominarà el sol. Pel que fa a la setmana que ve les previsions encara són incertes perquè s’han fet a molts dies vista.

Algunes zones de Catalunya hauran de prestar especial atenció. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís pel risc de vent a les comarques d’Osona, la Selva, Vallès Oriental —i en especial al massís del Montseny— i punts del litoral, on també caldrà anar amb compte amb les onades, que poden superar els 2,5 metres d’altura. Després d’un Sant Jordi passat per aigua, les previsions meteorològiques ja mostren una millora del temps progressiu entre diumenge i dimarts, quan el temps ja s’haurà estabilitzat i les temperatures aniran en augment.