Temps del cap de setmana de Sant Jordi: pluja i sol

El temps a Catalunya continua sent una gimcana. Aquesta vegada, però, la gimcana afecta especialment un dels dies més estimats pels catalans, Sant Jordi. La Setmana Santa ha tingut un temps propi de l’estiu que ha permès gaudir de les vacances a la platja, però aquest miratge de sol ha marxat tan ràpidament com va arribar. El canvi de temps posa en perill Sant Jordi a dos dies d’una de les jornades més assenyalades de l’any a gairebé tot arreu del país, però el més curiós és que just després de la diada tornarà a sortir el sol. Així, el cap de setmana es dividirà en dos parts completament oposades: pluges intenses dissabte i sol espatarrant diumenge.

El canvi constant i sobtat de temps a Catalunya va començar a principis d’any, quan el temps era gairebé primaveral tot i ser ple hivern. Després van venir les pluges intenses al març, que no va donar treva i va coronar-se com el mes de març amb menys sol des de 1968. També hi va haver un episodi de calitja que va sorprendre tothom i es va fer viral a les xarxes. El primer cap de setmana d’abril també va tenir un canvi de temps intens: van arribar les gelades i el vent intens, que van perjudicar les collites dels pagesos pel fred extrem i inesperat. També va nevar a cotes molt pròximes a la costa, malgrat que les temperatures no van arribar a estar sota zero.

El vent també ha format part dels canvis de temps que hi ha hagut a Catalunya / Europa Press

Sant Jordi de pluja a tot el país

Aquest dissabte la pluja serà la protagonista a gairebé tot el país. Això podria aixafar la guitarra a tots els amants de Sant Jordi, però alguns municipis ja treballen en iniciatives per celebrar-lo a cobert. És el cas de Girona, que traslladarà les parades al Palau Firal a petició dels gremis de llibreters, que no volen arriscar-se a perdre vendes per la mala previsió meteorològica. Així, el Sant Jordi estarà passat per aigua -si les previsions no van errades- a tota Catalunya. A tot el país hi ha previsió de pluja, que oscil·la entre el 60% i el 100% a totes les comarques.

Diverses persones passegen amb paraigua sota la pluja com podria passar aquest Sant Jordi / EP

Diumenge de sol i augment de les temperatures

Diumenge la situació es tranquil·litzarà i marxarà la pluja. Podria haver algun ruixat dispers als Pirineus, concretament a la Vall d’Aran, però serà d’intensitat moderada i local. A les Terres de l’Ebre el sol serà el protagonista indiscutible, així com a Tarragona, on les temperatures també aniran a l’alça després d’uns dies de descens després de la Setmana Santa. A Barcelona també s’espera un cel clar i molt sol, totalment al contrari que dissabte. A la resta del país hi haurà cel ennuvolat tot i que en alguns moments del dia també dominarà el sol.

Pel que fa a les temperatures, aquestes comencen a remuntar després d’haver caigut des d’aquest dimarts, quan el cel s’ha enterbolit i han començat les pluges. Aquest diumenge començarà aquesta remuntada, però de forma molt tímida. A partir de dimarts sí que es notarà d’una forma més clara i tornarà el sol. S’espera que les temperatures de la pròxima setmana no estiguin tan disparades com la Setmana Santa, que no corresponien a les normals en aquesta època de l’any, però siguin més altes que les actuals, que estan condicionades pel front que ha entrat i ha portat amb ell aquestes pluges.

Les previsions per la setmana que ve, però, encara són incertes, perquè s’han fet a molts dies vista, tot i que la tendència serà aquesta un cop es superi Sant Jordi, que serà plujós després de dos anys de pandèmia en què no es va celebrar o es va fer de forma descafeïnada.