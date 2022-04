La neu ha arribat a Catalunya. En una imatge poc habitual, al llarg del matí s’han registrat nevades a diversos punts de la costa a una cota al voltant del 200 metres, tal com havien predit els meteoròlegs. Barcelona, la serra de Collserola i el parc natural del Garraf han estat els primers a veure els flocs de neu caient del cel. Però les temperatures, tot i ser baixes, no són les habituals per una nevada. Per què neva a la costa si les temperatures estan per sobre de 0ºC?

El Meteocat ha explicat aquest fenomen tan curiós. “Es produeix quan hi ha precipitació i per sota de la isozero l’ambient és molt sec“, relaten des de l’organisme. “Com que l’aire per on cau està molt sec, el floc de neu se sublima”. Segons detalla, “per sublimar-se el floc treu la calor d’ell mateix, conseqüentment es refreda i, per tant, no pot començar el procés de fusió encara que la temperatura ambient sigui superior als 0°C i per això arriba en forma de neu i no en forma de pluja”.

Ara siiiii. Apreta la nevada a cota 200m terme municipal de #Sitges, Massís del #Garraf ❄️❄️ pic.twitter.com/aUqNx3JSgV — Gori Masip (@meteo_garraf) April 3, 2022

Alerta del Meteocat

Amb tot, el Meteocat ha avançat que la cota de neu anirà pujant fins als 400 o 500 metres i preveu pluja a diverses comarques: el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Garraf, Bages, el Moianès, Osona, el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès i la Selva estan en alerta per possibles precipitacions.

Els usuaris de Twitter no han trigat a compartir imatges i vídeos de la nevada. Els meteoròlegs ja havien avisat que l’abril arribaria amb una davallada de les temperatures i de possibles nevades a partir dels 300 metres respecte del nivell del mar. A mesura que avanci el dia està previst que les temperatures pugin lleugerament. El Meteocat ha activat un avís per neu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la costa de Tarragona i al centre del país, tot i que seran passatgeres. A partir del 500 metres està prevista una acumulació d’uns dos centímetres de neu.