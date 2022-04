Un nou canvi de temps sobtat amenaça Sant Jordi

Un nou canvi de temps posarà Catalunya en alerta en un dels dies més importants de l’any. Després d’una Setmana Santa amb temps gairebé immillorable, que ha permès gaudir de les vacances a la platja, el temps canviarà de cop. Així, Catalunya continua amb la gimcana del temps dels darrers mesos, en què s’ha viscut de tot: temperatures primaverals al febrer, pluges intenses al març, gelades els primers dies d’abril i fins i tot calitja.

En aquest marc d’incertesa meteorològica, el pròxim dissabte 23 d’abril es celebra Sant Jordi, el primer amb certa normalitat després de la pandèmia de coronavirus, però el temps podria jugar una mala passada. La previsió, però, encara és incerta a cinc dies vista, el que dona certes esperances que finalment puguem gaudir d’un Sant Jordi amb bon temps. Aquest any, a més, cau en dissabte, el que suposa que molta més gent podrà gaudir d’aquest dia i els botiguers i restauradors podran fer caixa després d’una època difícil per la pandèmia de Covid, que no va permetre celebrar Sant Jordi durant els darrers dos anys.

Aquest Sant Jordi es podrien veure escenes com aquesta amb la pluja / Pixabay

Sant Jordi passat per aigua a Barcelona

A la capital de Catalunya els dos pitjors dies d’aquesta setmana seran dimarts i dimecres, amb tempestes i xàfecs importants al llarg del dia. Divendres el temps donarà una treva, però les previsions indiquen que dissabte la pluja tornarà a ser protagonista i tindrem un Sant Jordi passat per aigua. A cinc dies vista hi ha un 60% de possibilitats que el 23 d’abril el temps no acompanyi.

L’Empordà segueix la mateixa tendència

Tot i que les temperatures seran bones a l’Empordà, amb màximes de fins a 24 graus, no s’espera que surti el sol durant aquesta setmana, i tampoc el dissabte 23 d’abril. Com a Barcelona, els pitjors dies d’aquesta setmana seran dimarts, dimecres i dijous. Divendres plourà una mica menys, però dissabte la previsió és d’un 75% de possibilitats de pluja.

Una dona amb un paraigües sota la pluja, protagonista aquest Sant Jordi / Pixabay

Pluges i nevades al Pirineu

La Setmana Santa ha estat ideal pels amants de l’esquí, que l’han pogut gaudir sense pluges ni nevades intenses. Aquesta setmana, però, hi ha un canvi de temps. A partir de dimarts torna la pluja i el descens de la cota de neu. Dijous s’esperen cels clars i divendres, de nou, més pluges i nevades intenses, que podrien allargar-se també dissabte. El diumenge, però, tornaria el bon temps amb cels clars i sense previsió de ruixats.

Tarragona ofereix millors perspectives

Tarragona no serà diferent de la resta del país aquesta setmana. S’esperen moltes pluges entre dimarts i dijous amb una petita treva aquest divendres, quan sortirà el sol tot i que acompanyat de núvols. Dissabte, de nou, força probabilitat de pluges, fins al 55%, tot i que s’haurà d’acabar de confirmar en la previsió de demà.

El paraigües serà protagonista aquest Sant Jordi / EP

La Catalunya Central no s’escapa de les pluges

Aquest dilluns serà l’últim dia amb bon temps a la Catalunya Central. Seguint la tònica de la resta del país, aquesta Setmana Santa el sol ha estat el màxim protagonista, amb temperatures molt elevades per aquesta època de l’any. Però ara s’acosta un canvi de temps que ho posarà tot cap per avall en els pròxims dies, marcats per la inestabilitat. Dimarts i dimecres seran els dies amb pitjor temps a la Catalunya Central. La probabilitat de pluja és del 100% durant aquests dos dies, el que no dona massa esperança que la predicció vagi errada. Dijous la previsió de pluja també és del 85% i divendres es redueix al 60%. Dissabte, dia de Sant Jordi, torna a escalar fins al 70%, però això encara podria canviar en les pròximes hores.