25 llibreries que no et pots perdre per passar Sant Jordi fora de Barcelona

S’apropa el primer Sant Jordi amb certa normalitat després de la pandèmia. Aquest dimecres, a més, es retira la mascareta als interiors, el que no ha fet més que incrementar la sensació de normalitat a les portes d’un dels dies més importants de l’any per als catalans, Sant Jordi. El temps no acompanyarà massa, però tot i així pots gaudir de la festa dels llibres i les roses en aquestes vint llibreries fora de Barcelona que hem triat arreu del país.

Llibreria La Fatal, a Lleida

Aquesta llibreria del carrer Vallcalent 65 de Lleida reivindica la lectura com a distracció i com a manera d’entendre el món divers que ens envolta. Es dirigeix, asseguren els propietaris, als lectors desacomplexats que aposten per saber i llegir. Amb poc més d’un any de vida, aquesta s’ha convertit en una de les llibreries més exitoses de la capital del Segrià.

La Sabateria, a Lleida

També a Lleida es troba La Sabateria, una llibreria petita situada al cor de la ciutat, al casc històric, que també té llibres de segona mà. A La Sabateria hi ha llibres per tot arreu, als prestatges, a les taules i a les cadires que ocupen aquest petit espai que et meravellarà.

Llibreria 22, a Girona

Situada al carrer Hortes, 22, aquesta famosa llibreria amb més de quaranta anys d’història t’enamorarà. Per Sant Jordi, a més, han fet una selecció dels 22 títols del 2022 que no et pots perdre i que podràs descobrir si t’hi apropes als seus aparadors.

Una treballadora d’una llibreria col·locant llibres a la prestatgeria / Jordi Borràs

Llibreria Geli, a Girona

Aquesta llibreria està situada en ple centre històric de Girona, pel que és perfecta per apropar-s’hi si estàs passant el cap de setmana en aquesta preciosa ciutat. A més, la Geli té un gran catàleg de llibres i, si no trobes exactament el que busques, es pot encarregar i tenir-lo amb tu a les poques hores.

El Cucut, a Torroella de Montgrí

El Cucut està situat al carrer del Roser 29-31 a Torroella de Montgrí, en ple cor de l’Empordà. Aquesta llibreria té una dilatada experiència al sector des que va néixer l’any 1987, quan els seus amos van obrir la botiga amb l’objectiu de trobar a cada lector l’obra més adequada.

La Llar del Llibre, a Sabadell

Aquesta llibreria és històrica a Sabadell. Va néixer gràcies al poeta Joan Sallarés a principis dels anys 1920, i posteriorment la va agafar Miquel Fàbregues, que la va mantenir oberta de generació en generació fins avui en dia. La Llar del Llibre continua sent un segle després un lloc de trobada per als sabadellencs que s’estimen la cultura.

Foster and Wallace, a Vic

Aquesta llibreria situada al casc antic de Vic crida a viure el Sant Jordi cada dia. La Foster and Wallace està especialitzada en llibres de narrativa i assaig, tot i que també té llibres infantils i juvenils i fins i tot una secció de merchandising.

Una taula central d’una llibreria | ACN

L’Altell, a Banyoles

Aquesta llibreria situada al carrer de la Canal, 2, té com a eslògan Ens agrada llegir. L’objectiu de l’Altell és trobar la millor lectura per a cada lector des del millor lloc on promoure el coneixement, una llibreria.

Cal Llibreter, a Sant Just Desvern

Aquesta llibreria es situa al rovell de l’ou de Sant Just Desvern, al carrer Bonavista 81. Cal Llibreter va néixer el 2011 després de veure que al municipi els lletraferits, amants dels llibres i dels actes literaris eren abundants i no tenien una llibreria de referència on gaudir de la lectura i el coneixement.

El Celler de Llibres, a Sant Cugat

El Celler de Llibres està d’aniversari just el 23 d’abril. La llibreria va néixer l’any 2000 gràcies a Pilar Gijón i el seu fill Ferran Pontón, però ara la regenten Pablo Giménez i Maria Barragán, apassionats dels llibres de fantasia i ciència ficció. En aquesta llibreria també hi ha jocs de taula i de rol, pel que és una bona tria tant pels amants de la lectura com dels jocs de taula.

La Capona, a Tarragona

La Capona és tota una referència a la ciutat de Tarragona. De fet, va obrir les portes l’11 de juliol de 1997 amb un clar compromís amb la cultura i la llengua catalanes i sobretot amb les arrels locals. Amb un ampli catàleg que inclou novetats editorials, no et pots perdre aquesta llibreria del carrer gasòmetre 41.

Una llibretera atén una clienta el Sant Jordi del 2021 / ACN

Adserà, a Tarragona

Aquesta històrica llibreria de Tarragona també estarà d’aniversari durant Sant Jordi. De fet, va néixer el 23 d’abril de 1966 de la mà d’Antoni Adserà i Montserrat Bertran, que la van obrir per donar un toc d’identitat pròpia a la ciutat de Tarragona.

La Galatea, a Reus i Cambrils

La Galatea va obrir primer les portes a Reus, el 1987 i posteriorment a Cambrils, el 2002. La llibreria està molt implicada en la vida cultural i associativa de les dues ciutats, ja que va néixer amb el compromís de dedicar-se a aquests dos municipis i oferir als lectors el millor.

La Mulassa, a Vilanova i la Geltrú

La Mulassa va obrir les portes l’any 1975 al carrer Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú i actualment és un referent en els llibres infantils i juvenils per la importància que confereixen a crear nous lectors i apassionats pels llibres i el coneixement.

La Irreal, a Tortosa

Aquesta llibreria està regentada per una jove periodista apassionada de la lectura que ho va deixar tot per muntar aquesta llibreria, que té un ampli catàleg. La Irreal està situada al carrer Francesc Gimeno número 5, al rovell de l’ou de Tortosa, i ja és tota una referència entre els lectors de les Terres de l’Ebre.

Aqualata, a Igualada

Aquesta llibreria compta amb un gran catàleg de llibres de literatura per a adults, literatura infantil i juvenil, diccionaris i llibres d’assaig. La Aqualata està situada al carrer sant Josep 14 d’Igualada des que va obrir les portes per convertir-se en un referent del municipi, el 1989.

Lectors remenen llibres a la parada de la llibreria La Memòria durant el Sant Jordi d’estiu / ACN

Vitel·la, a l’Escala

La llibreria Vitel·la està situada al carrer Enric Serra, 13, a l’Escala. Va obrir les seves portes el 30 d’octubre del 2011 i des de llavors s’ha consolidat com un referent al municipi. Regularment, a més, s’hi fan presentacions de llibres i esdeveniments literaris.

Fan Set, a València

Aquesta llibreria està situada a l’edifici Octubre Centre de Cultura Contemporània, una aposta pel revifament de la cultura del País Valencià des d’una perspectiva nacional i de progrés. L’horari de la Fan Set aquest Sant Jordi serà de 10 del matí a 20 hores de forma excepcional.

Auca Llibres, a València

Aquesta llibreria és definida com “el temple del llibre de vell” per alguns dels seus lectors, que asseguren haver-se’n enamorat. Auca Llibres pretén demostrar l’amor per tots els tipus de llibre imprès.

Bartleby, a València

Situada al barri de Russafa, aquesta llibreria s’ha convertit en el centre neuràlgic cultural d’aquest barri i de tota la ciutat de València. Bartleby es basa principalment en el còmic, la narrativa i els vins, el que l’ha catapultat a l’èxit.

Drac Màgic, a Palma

La llibreria Drac Màgic, situada a Palma, a Mallorca, té tot el que et puguis imaginar: llibre infantil, narrativa, assaig, novel·la històrica… tot en català. A més, s’hi celebren esdeveniments literaris amb molta freqüència, i Sant Jordi no serà cap excepció.

Un noi i una noia col·loquen llibres a la seva parada de Sant Jordi | ACN

Rata Còrner, a Palma

Rata Còrner és una llibreria situada al centre de Palma que té una cuidada selecció de llibres, discs de vinil i obra gràfica que no deixen indiferents els clients que hi entren. És tot un referent a l’illa que no et voldràs perdre si hi passes el Sant Jordi.

Quart Creixent, a Palma

Quart Creixent neix el 1982 amb una clara vocació de protegir i promoure la cultura catalana. Aquesta llibreria té exclusivament obres en català, moltes sobre Mallorca i els països catalans.

Llibre idees, a Andorra

Llibre idees està situada a la segona planta del centre comercial Illa Carlemany. És perfecta per deixar-se seduir per les paraules i passar una estona envoltat de llibres després d’una tarda de compres.

La Catalana, a Perpinyà

Aquesta llibreria promou la literatura catalana i té una selecció bilingüe en català i en francès. La Catalana està situada a la plaça Joan Payra, a Perpinyà.