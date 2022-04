L’univers català de Tintín es trasllada a Calonge amb el ‘consolat’ de Sildàvia

El cònsol de Sildàvia a Barcelona, Enric Reverté, ha abandonat la capital i s’ha endut el consolat d’aquest país fictici dels còmics de Tintín a Calonge. “El cònsol de Barcelona viu on vol i el consolat es mou amb ell”, ironitza mentre obre la porta de la botiga de Tintín més gran de Catalunya, Can Tonet. L’idi·li entre el cònsol de Sildàvia a Barcelona i el personatge d’Hergé va començar d’una forma ben tradicional, gràcies als regals d’uns tiets llibreters apassionats de Tintín, però mai va imaginar que la seva passió arribaria tan lluny. Reverté assegura que el seu és un “friquisme feliç” que ara ha traslladat a Calonge amb la intenció de formar part del projecte cultural d’aquest poble de la Costa Brava.

Figures de Tintin de la col·lecció del cònsol de Sildàvia / Mireia Comas

Calonge és la vila dels llibres i la primera booktown de Catalunya. L’Ajuntament ho va decidir així quan va apostar per promoure el turisme cultural per donar vida al poble, atrapat i mig ocult entre Palamós i Platja d’Aro. La cultura, per tant, vol ser l’element diferenciador d’aquest municipi, que ara també tindrà el privilegi de ser la seu del consolat de Sildàvia a Catalunya.

El nomenament del cònsol

El de Sildàvia no és un consolat inútil, sosté Reverté. Per dotar-lo de contingut es va preocupar de muntar una infraestructura amb què emetre passaports, DNIs i llibres de família de Sildàvia, que actualment és “tot un èxit” perquè és “un gran regal” per als amants de Tintín. Amb la crisi generada per la pandèmia i la guerra d’Ucraïna els clients han baixat, ja que l’enviament dels documents i el preu de produir-los impossibilita que algunes persones el puguin comprar, però tot i així el cònsol d’aquest país fictici està satisfet amb l’acollida que tenen els documents del seu país imaginari.

Passaport de Sildàvia emès pel consolat de Barcelona / Mireia Comas

El títol de cònsol, però, no és imaginari. L’acredita una cancelleria de Brussel·les de l’associació Les Amis d’Hergé, que li van oferir la possibilitat d’obrir un consolat pel seu extens currículum. Seguidament el van nomenar cònsol honorari de Sildàvia a Barcelona, càrrec que ostenta des de llavors amb “un orgull immens”. A més de ser cònsol sildau, Reverté té els drets d’ús d’aquesta paraula. Això vol dir que ningú pot utilitzar sense permís ni aquesta paraula ni cap dels seus derivats i traduccions.

Part de la col·lecció d’Enric Reverté / Mireia Comas

Recepció oficial a Josep Rull

Una de les primeres rebudes institucionals al pres polític Josep Rull quan va ser alliberat la va fer l’Associació Catalana de Tintinaires. De fet, aquesta entitat va enviar diverses cartes a Lledoners l’any 2018, quan Rull i la resta de presos feia pocs mesos que eren a la presó. L’exconseller de Territori i Sostenibilitat es declara com un gran amant de Tintín, i la carta el va fer “emocionar” en els primers mesos del seu empresonament. Una de les respostes de Rull a l’associació està emmarcada a la botiga del cònsol de Sildàvia a Calonge.

“No us podeu imaginar la il·lusió que m’ha arribat a fer”, deia Rull en aquesta carta, on destacava que és tintinaire des que té “consciència”. Rull recorda en el text que li van fer arribar una altra carta explicant els cops que Tintín va ser privat de llibertat i la frase “ell se’n va sortir, vosaltres també us en sortireu”.

La carta de Josep Rull emmarcada / Mireia Comas

Exposició permanent a Calonge

El cònsol de Sildàvia està molt orgullós de la volada que ha agafat la seva feina i el reconeixement que li ha arribat especialment des que el diari Tot Barcelona, del Grup Món, va anunciar que marxava de la ciutat. De fet, aquell reportatge va ser responsable en bona part de la trucada de l’alcalde de Calonge, que li ha ofert preparar una exposició sobre Tintín que pugui completar el projecte de la booktown i fer una empenta més al turisme cultural que ja està aconseguint revifar el poble.

Durant una trobada de dues hores amb l’alcalde d’aquest petit municipi, es van arribar a concretar les dates per l’exposició, tot i que encara falta acabar de tancar-les quan Reverté vegi la sala on s’ha de muntar. Per ara, a falta de la confirmació oficial, l’exposició serà del 24 al 26 de juny. Depenent dels resultats de la mostra es podria instal·lar una exposició permanent, ja que el cònsol de Sildàvia té material “de sobres”. Aquesta exposició permanent seria renovable i s’afegiria a l’oferta cultural del poble juntament amb les set llibreries que ja s’hi van instal·lar al desembre del 2021.