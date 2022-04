Torna el Sant Jordi musical a l’antiga fàbrica Estrella Damm

S’acosta Sant Jordi i, com ja és tradició a la ciutat de Barcelona, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm tornarà a omplir-se de les millors propostes musicals en una nova edició del Sant Jordi Musical. Els propers 23 i 24 d’abril a partir de les 11.30 hores, el número 515 del carrer Rosselló obrirà les seves portes a totes aquelles persones que vulguin gaudir de les actuacions en directe de 22 artistes i grups musicals, així com de la millor gastronomia de la mà de foodtrucks locals. I, tal com mana la Diada, hi haurà un mercatde vinils, llibres i roses, aquestes últimes amb finalitat solidària.

Els concerts de Joan Dausà, La Pegatina, Suu, Mishima, Blaumut, Sara Roy, 31 FAM i Lildami són només un petit tast de les actuacions que tindran lloc durant el cap de setmana de Sant Jordi als quatre escenaris de l’antic recinte cerveser. També hi seran Marcel i Júlia, compositors de “Per la vida” −cançó que posa música a la campanya de Sant Jordi d’Estrella Damm i que ja es pot veure a xarxes socials i mitjans digitals−, que recentment es van alçar amb el Disc Català de l’Any 2021 per “En òrbita”. Unes actuacions que es complementaranamb les signatures de discos −tant d’artistes i bandes que hi actuaran com d’altres vinguts expressament per signar els seus treballs− d’Itaca Band, Loquillo, Maruja Limón, El Pony Pisador, The Crab Apples, Pepet i Marieta i La Ludwig Band, entre d’altres.

I quan hi hagi gana, totes aquelles persones que visitin l’Antiga Fàbrica podran fer un mos a les foodtrucks de Lileteando, Fish&Chips, Indi Food Truck, Las Muns, María Una Crep i Una Pizza, les quals oferiran una àmplia varietat de propostes gastronòmiques -entre les quals hi ha opcions vegggies i sense gluten- perquè puguin acompanyar l’Estrella Damm en qualsevol moment de la jornada.

En un dia tan especial com el del Sant Jordi Musical, no podia faltar la venda de roses, de llibres −de la mà de la llibreria Abracadabra−, i també dels vinils de segona mà de Firadisc, Quarentena Ediciones i Vinils Tairi.

L’entrada al Sant Jordi Musical de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm és gratuïta. En tractar-se d’un recinte tancat, l’entrada és limitada fins a completar l’aforament.

Un Sant Jordi també solidari

Les roses de Sant Jordi que es vendran a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm el cap de setmana del 23 i 24 d’abril tindran una finalitat solidària. De la Fundació Gaspar de Portolà en seran tant les roses naturals com les fetes a mà amb diferents materials; de Solidaritat Sant Joan de Déu en seran diferents detalls artesanals amb temàtica de Sant Jordi, i dels Amics de la Gent Gran en seran les ja conegudes “Roses contra l’oblit”, uns fermalls fets a mà amb feltre de diferents colors. Els beneficis recaptats es destinaran íntegrament a Creu Roja per oferir ajuda humanitària a persones desplaçades i a la població civil d’Ucraïna.

A més, Damm ha organitzat una recollida de llibres entre col·laboradors i col·laboradores de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura −impulsada per la Fundació Servei Solidari−, els beneficis de la venda dels quals es destinaran a programes d’alfabetització de persones en risc d’exclusió social.

SANT JORDI MUSICAL 2022

Dissabte 23 i diumenge 24 d’abril, d’11.30 a 21:30 hores

Antiga Fàbrica Estrella Damm (Rosselló 515, Barcelona)

PROGRAMACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS

Dissabte 23 d’abril

Moll d’envasat

12.00 h Joan Dausà

13.00 h Marcel i Júlia

14.00 h Mishima

15.10 h Porto Bello

17.00 h Ferran Palau

18.00 h The Crab Apples

19.00 h Suu

20.10 h La Ludwig Band

Sala de Màquines

12.30 h Joan Rovira

13.30 h Da Souza

14.30 h Emlan

16.30 h Alenaire

17.30 h Alérgicas al pol·len

18.30 h Arribar i ploure

19.30 h Blaumut

Sala de Cocció

12.30 h River Omelet

13.30 h Gemma Humet

14.30 h Ven’nus

16.30 h Sandra Monfort

17.30 h Roger Padrós

18.30 h XY

19.30 h Anna Andreu

Diumenge 24 d’abril

Moll d’envasat

12.00 h La Pegatina

13.00 h Mosaic

14.00 h El Pony Pisador

15.10 h Pepet i Marieta

17.00 h Xarim Aresté

18.00 h Maruja Limón

19.00 h Itaca Band

20.10 h Rambalaya

Sala de Màquines

12.30 h Flashy Ice Cream

13.30 h Aiala & ElTornado

14.30 h Tramma

16.30 h Lildami

17.30 h Lal’Ba

18.30 h The Tyets

19.30 h 31 FAM

Sala de Cocció

12.30 h Henrio

13.30 h David Ros

14.30 h Amaia Miranda

16.30 h Las Isabeles

17.30 h Maria Hein

18.30 h Sara Roy

19.30 h Sergi Estella

PROGRAMACIÓ DE SIGNATURES

Dissabte 23 d’abril

12.00 h Gemma Humet

12.30 h Joan Dausà, Roger Padilla i Albert Puig

13.00 h Joan Rovira, River Omelet i Loquillo

13.30 h Marcel i Júlia

14.00 h Da Souza

14.30 h Mishima

15.00 h Ven’nus

16.15 h Porto Bello

17.00 h Alenaire i Sandra Monfort

17.30 h Ferran Palau

18.00 h Alérgicas al pol·len, Roger Padrós i Shuarma

18.30 h The Crab Apples

19.00 h La Ludwig Band, Arribar i Ploure, XY i Blon

19.30 h Suu

20.00 h Blaumut i Anna Andreu

Diumenge 24 d’abril

12.30 h La Pegatina

13.00 h Flashy Ice Cream i Henrio

13.30 h Mosaic

14.00 h Aiala & ElTornado i David Ros

14.30 h El Pony Pisador

15.00 h Tramma i Amaia Miranda

16.15 h Pepet i Marieta

17.00 h Lildami i Les Isabeles

17.30 h Xarim Aresté

18.00 h Lal’Ba i Maria Hein

18.30 h Maruja Limón

19.00 h Rambalaya, The Tyets i Sara Roy

19.30 h Itaca Band

20.00 h 31 FAM i Sergi Estella