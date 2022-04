L’entrevista més personal de Francesc Mauri, l’home del temps de TV3

Francesc Mauri és un dels meteoròlegs més coneguts de la televisió. Després de 37 anys com a home del temps a Catalunya Ràdio i TV3, puja a Al Cotxe! per concedir la seva entrevista més personal. Pràcticament no se sap res de la seva intimitat, per la qual cosa molts esperaven les tafaneries que li ha extret l’Eloi Vila. Com va acabar convertint-se en l’home que informa sobre el temps? Doncs una mica de casualitat: “La meteorologia m’interessava des que era petit, quan llegia La Vanguardia del meu avi per mirar els mapes del temps i intentava interpretar què volien dir les isòbares i els anticiclons. Quan tenia 18 anys encara no tenia clar què volia fer, però vaig assistir a un curs de meteorologia que impartia l’Alfred Rodríguez Picó i, mesos després, van escollir-me com el seu substitut durant les vacances”.

Les seves primeres feines no tenien res a veure amb el temps, per això: “El meu avi tenia una bòbila en la que feien totxos i a mi em feia gràcia ajudar-lo a conduir el toro, el que vaig fer durant 8 anys. Ja als 13 vaig començar a ajudar el meu pare en el seu bar, quan posava les begudes i rentava els gots. Jo estudiava, però sempre estava disponible per donar un cop de mà si tenia alguna baixa entre els treballadors. En el local de festa que tenia també vaig estar una bona temporada, especialment mentre estudiava a la Universitat i quan feia les meves primeres substitucions a la ràdio”. La seva primera gran oportunitat com a home del temps li va donar el Cuní quan era cap de programes de Catalunya Ràdio: “Em va contractar per a un mes… i aquí continuo”.

Els homes dels temps s’han convertit en petites celebritats, el que provoca que molta gent el reconegui pel carrer i li pregunti quin temps farà l’endemà: “Tothom és cordial i molt amable, així que la fama la visc amb naturalitat i sense problema. És cert que hi ha dies en què estàs de mal humor i fa ràbia que t’aturin per preguntar-te sempre el mateix, però vaja… I sí, a vegades ens critiquen quan fem una predicció que acaba sent errònia, però això continuarà passant perquè arrisquem“. El servei de meteorologia català és un dels més seguits de tot el món, del que presumeix: “És normal perquè aquí tenim una meteorologia apassionant, encara que ens falten uns quants tornados. Només et diré que quan veig que s’apropa un temporal com el Glòria gaudeixo i embogeixo una mica. El problema més seriós al que ens enfrontem, per això, és el canvi climàtic. Ens està posant contra les cordes com a societat i no podem quedar-nos asseguts pensant que ja ens ho trobarem”.

Francesc Mauri riu en una entrevista a Al Cotxe! | TV3

I de la seva vida privada, què ha explicat? Ha revelat que està casat i té dos fills, el Marc de 22 anys i el Pol de només 10. El seu primogènit, que acabava de graduar-se en Humanitats, no continuarà el seu camí professional. Ara bé, el petit, a qui va adoptar de la Xina el 2013, sí que ha heretat la passió pel temps: “A ell l’apassiona el tema. Té una curiositat innata pel seu voltant, coneix els tipus de núvols, fa pronòstics bastant encertats…”.

També ha reconegut que li fa molta gràcia que l’imitin al Polònia, el que considera que té gràcia i que és fàcil perquè la seva veu és molt peculiar: “La tinc nasal i molt característica, el que els ajuda a imitar-me. Però sí, sí, fair play i que duri molts anys. El meu fill petit és molt fan del Polònia i sempre que veu que m’imiten riu moltíssim”.