Alerta méteo: Onada de calor i màximes de 30 graus a tot Catalunya

Un pas més a prop de l’estiu i la calor continua estan en l’ordre del dia de les temperatures catalanes. Aquest cap de setmana s’espera que les temperatures segueixin escalant fins a passar dels 30 graus a totes les comarques de Catalunya. Així doncs, sembla que la crema solar i la platja seran essencials per passar un cap de setmana tranquil i fresc. D’aquesta manera, el Meteocat també ha avisat del perill de les activitats a l’aire lliure i demana “extrema precaució” a les persones que decideixin passar el final de la setmana fent alguna activitat física a l’exterior.

Batent rècords del cap de setmana passat

Quan ja semblava que la temperatura no podia millorar, arriben les màximes d’aquest cap de setmana, on gairebé totes les comarques veuran el sol durant tres dies seguits. Sense núvols i amb temperatures màximes de més de 30 graus, aquest cap de setmana augura una batuda del rècord, on en els llocs més assolellats de Catalunya si podran veure temperatures que arribaran fins els 37 o 38 graus, com per exemple Balaguer o Lleida. D’altres comarques d’interior, però, no es quedaran enrere i arribaran a sobrepassar el 30 graus, és el cas de Terrassa (33), Manresa (36) o Igualada (35). Les comarques que no s’emporten les màximes d’aquesta setmana són les costaneres que arribaran pels pèls als 30 graus o es quedaran a les portes, és el cas de Barcelona (30) o Mataró (29).

Vianants passant sota les voltes de la plaça Major de Vic, on alguns clients dels bars també busquen la fresca en plena onada de calor / Jordi Borràs

Pel que fa a la previsió a la baixa, les mínimes d’aquest cap de setmana no baixen dels 15 graus en les localitats més fredes, com són Montblanc (15) o Reus (16). D’aquesta manera, la calor estarà present de dia i pràcticament de nit, on els més fredolics s’hauran d’endur una jaqueta per passejar per passeig marítim, però la gran majoria podran començar a fer el canvi d’armari, una feina farragosa que només es fa amena en pensar que ja arriba el bon temps.

L’extrema precaució per cremades i insolacions

Així doncs, la calor està contagiant-se per tot Catalunya i això provocarà que totes les activitats a l’aire lliure puguin estar obertes. Serà el moment de que els ciutadans puguin triar quina classe d’activitat volen fer, ja que des de la platja fins la muntanya les temperatures segueixen sent molt bones, gairebé perfectes per passar un dia fora de casa. Però, tota llei té la seva trampa i en aquest aspecte aquests dies tan calorosos es poden convertir en un malson si no es prenen les precaucions adequades. És per aquest motiu que el Meteocat alerta de la perillositat d’aquestes temperatures i demana que la població sigui prudent i prengui les mesures de protecció corresponents. Així doncs, la crema solar, les gorres i l’aigua seran elements essencials per les activitats de cap de setmana. A més, un dels llocs preferits per anar quan hi ha calor és la platja i, com el cap de setmana passat, la gent s’acumularà a les platges més properes per poder remullar-se.

La sequera, l’altra cara de la moneda en les onades de calor

No tot són flors i violes amb el bon temps i els experts avisen d’un dels riscos soterrats que apareix en les condicions meteorològiques d’enguany: la sequera. Aquesta primavera no ha estat tant generosa com es preveia en pluges i el fenomen de les calorades, amb nits tropicals incloses, augmenta el neguit davant la manca d’aigua, a més d’un avançament de la maduresa dels cultius de secà que s’estan torrant a causa de les altíssimes temperatures per l’època. La poca intensitat de pluja i els càlculs de la manca de precipitacions immediates en les previsions atmosfèriques fan témer un estiu calent.