La previsió de fort vent aixeca l’alerta de Protecció Civil

Protecció Civil ha activat aquest dissabte al migdia l’alerta del pla Ventcat per la previsió de fort vent aquesta tarda i especialment demà al matí a les comarques de Barcelona i Tarragona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquesta tarda el vent pot superar els 72km/h a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, Osona i el Gironès. De cara a diumenge al matí el vent es reforçarà sobtadament a les comarques de Barcelona i Tarragona, especialment a l’Alt Penedès i Baix Penedès. Protecció Civil ha demanat als municipis que “prestin especial atenció al mobiliari urbà i sobretot a les parades de Sant Jordi, pel perill que les carpes puguin fer mal a algú en volar o caure. La pluja i les pedregades han estat protagonistes de la diada de Sant Jordi.

Protecció Civil ha demanat a la ciutadania “molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l’exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals”. A més ha subratllat que quan hi hagi fortes ratxes de vent cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars, ja que poden caure per l’efecte del vent.

A banda de la previsió de vent, també es manté en prealerta el pla Procicat per fort onatge. Les onades poden superar els 2,5 metres d’altura a pràcticament tota la costa. Hi haurà mar de fons de component sud i el vent dominant serà de component oest. Per aquesta raó, Protecció Civil de la Generalitat ha recomanat que la gent no s’acosti a les zones on trenquin les onades, i respectar els tancaments que els municipis hagin fet a les zones de costa.

Camí de la calma

Segons les primeres previsions, diumenge la situació es normalitzarà i la pluja desapareixerà. Es podria produir algun ruixat dispers als Pirineus, especialment a la Vall d’Aran, però serà d’intensitat moderada i local. A les Terres de l’Ebre el sol serà el protagonista indiscutible, així com a les comarques de Tarragona, on les temperatures també aniran a l’alça després d’uns dies de descens després de la Setmana Santa.