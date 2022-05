Alerta méteo: calorada per al cap de setmana del 14 i 15 de maig

Continua la calor extrema d’aquest mes de maig que podria considerar-se ja un mes d’estiu. Els termòmetres continuaran la seva escalada impròpia del cinquè mes de l’any fins arribar a màximes de 35 graus aquest cap de setmana en algunes zones de l’interior. El cap de setmana passat, quan va començar la pujada de temperatures, les màximes van ser de 27 graus a moltes comarques del país i durant aquesta setmana dia rere dia s’han anat registrant temperatures més altes. No és estrany veure les platges de la Barceloneta plenes a vessar de turistes que han arribat a la capital de Catalunya per aprofitar l’estiu avançat, el sol i l’aigua refrescant.

Primera onada de calor de l’any: màximes de 35 graus

Aquest dissabte 14 de maig farà sol pràcticament a tot el país, i les temperatures seran molt altes en el que ja es podria definir com la primera calorada de l’estiu en el sentit més estricte de la paraula. En algunes comarques de l’interior s’arribarà als 35 graus, mentre que a la costa el mercuri no pujarà per sobre dels 27 graus. La humitat, però, és el que farà que la sensació sigui de molta calor a tota Catalunya. La xafogor, per tant, serà protagonista del cap de setmana juntament amb el sol i els cels blaus. Les mínimes també seran molt altes a tot el país, en especial a la costa, on no es baixarà dels 18 graus.

Les temperatures d’aquest maig seran molt elevades / Pixabay

El sol, protagonista de la méteo aquest mes de maig

Així, el sol serà el protagonista principal del segon cap de setmana del mes de maig, un mes molt calorós en el qual gairebé no hi ha hagut precipitacions, al contrari que durant el mes d’abril i de març, dos mesos molt complicats a nivell meteorològic pels canvis de temps que va haver-hi. A l’abril sense anar més lluny es va produir una gelada el primer cap de setmana de l’any, calitja a mitjans i temperatures molt altes durant la Setmana Santa, que molts catalans i turistes van aprofitar per fer els primers banys de l’any. Aquest dissabte només plourà al Pirineu a partir de la tarda. S’hi esperen tempestes fortes i molt concentrades en la zona de Vielha. A la resta del país hi farà sol i les temperatures acompanyaran el clima festiu dels caps de setmana.

El diumenge 15 de maig tampoc no canviarà el temps. Seguirà la mateixa tònica que el dissabte, amb sol a gairebé tot el país. A la tarda, però, hi haurà tempestes i molts núvols a la zona del Pirineu, igual que el dissabte. Els ruixats i tempestes locals d’intensitat moderada refrescaran una mica les temperatures, el que donarà una certa treva després d’un cap de setmana de moltíssima calor. Tot i així no s’esperen grans acumulacions d’aigua enlloc.

El bon temps convida a gaudir del cap de setmana a la vora del mar

Les altes temperatures d’aquest mes de maig conviden -com les de Setmana Santa- a gaudir del cap de setmana a la platja o si més no vora el mar. De fet, durant els festius de Setmana Santa les platges estaven plenes a vessar de turistes i catalans que volien aprofitar el bon temps després d’uns mesos especialment plujosos i grisos. Això també s’està traduint en un augment del turisme després de dos anys aturat per la pandèmia de Covid. El sector va poder recuperar durant la Setmana Santa i el Sant Jordi les xifres prèvies a la pandèmia per primera vegada des del març del 2020, el que també va evidenciar els problemes de personal al sector, una de les derivades de la crisi sanitària.