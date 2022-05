Forta calorada d’estiu a principis de maig: canvi de jaquetes per banyadors

Nou canvi de temps a Catalunya, aquest cop cap a millor. El sol es farà protagonista indiscutible després d’uns mesos passats per aigua i cels grisos. Això, per tant, comportarà una pujada de les temperatures molt sobtada, arribant a màximes de 27 graus a moltes comarques del país, unes temperatures massa elevades per l’època de l’any. La segona setmana de maig serà molt calorosa, amb temperatures a l’alça dia rere dia. Dimecres que ve s’espera que hi hagi màximes de 30 graus a molts punts del país. A la costa, però, ens quedarem amb màximes de 25, que encara seran suportables sense haver de passar per la platja a refrescar-se.

La gimcana del temps a Catalunya

A Catalunya el temps canvia sobtadament pràcticament cada cap de setmana. El començament de l’any va destacar per les altes temperatures, totalment diferents a les habituals al gener. El febrer va seguir la mateixa tònica i també va ser primaveral, però al març la situació va canviar radicalment. Hem tingut el mes de març amb menys sol des de 1968. La pluja va ser la protagonista d’aquest març plujós i ennuvolat i vam haver d’esperar a l’abril per tornar a veure el sol. El primer cap de setmana de l’abril, però, va ser complicat. Hi va haver gelades i fred extrem en el primer cap de setmana d’abril i molts pagesos van perdre la seva collita per aquest canvi de temps inesperat. Les temperatures, però, es van recuperar a mitjans de mes, just per rebre la Setmana Santa. De fet, durant els festius molta gent va poder gaudir de la platja per les agradables temperatures i el sol. Poc després, però, el temps va tornar a canviar per arruïnar el Sant Jordi a molts llibreters, que van patir les pedregades i van perdre el gènere i molts diners.

Una dona amb paraigua sota la pluja / EP

La méteo del primer cap de setmana de maig

Aquest dissabte 7 de maig farà sol pràcticament a tota Catalunya. Només plourà a Vielha i serà durant la matinada, entre les 00 i les 6h. Durant el dia només estarà ennuvolat a aquesta zona del país, però no s’espera que plogui. Pel que fa a les temperatures, aquestes acompanyaran l’ambient festiu dels caps de setmana amb màximes de 26 graus a Tarragona, 23 graus a les comarques de Barcelona i Girona i 25 graus a Lleida. Però aquest serà només el començament de l’alça dels termòmetres, que serà especialment acusada la setmana que ve. En algunes zones s’arribarà als 30 graus, unes temperatures impròpies del maig. Pel que fa a les temperatures mínimes, oscil·laran entre els 7 i els 16 graus a tot el país.

Pel que fa a diumenge 8 de maig, es mantindrà el sol a gairebé tot el país durant tota la jornada, però a la tarda podria haver-hi núvols als Pirineus i Prepirineus. Tot i que els models predictius no ho asseguren del tot, podrien produir-se ruixats i tempestes locals d’intensitat moderada a les zones de muntanya i de l’interior del país. No s’esperen, doncs, grans acumulacions d’aigua enlloc. Pel que fa a les temperatures, es mantindran en la mateixa línia que dissabte, amb variacions d’un o dos graus tant a les mínimes com a les màximes a tot el país.

Aquestes temperatures pròpies de l’estiu conviden a gaudir del cap de setmana a les platges catalanes, que durant la Setmana Santa ja estaven plenes a vessar de turistes i catalans ansiosos per aprofitar el bon temps. Això es va traduir també en un augment del turisme, que va recuperar xifres d’abans de la pandèmia de la Covid-19 per primera vegada des del març del 2020.