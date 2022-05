Canvi de temps imminent: s’acaba la calor extrema i tornen les pluges

Canvi de temps imminent a Catalunya: la calor extrema tornarà a deixar pas a les pluges en els pròxims dies. Les altes temperatures d’aquesta setmana sembla que tenen els dies comptats i a partir de dimarts es preveuen xàfecs a bona part del país. “Després d’aquesta calorada de rècord per un mes de maig a molts punts, la temperatura baixarà notablement entre dilluns i dimarts, amb l’arribada d’una pertorbació que també portarà alguns xàfecs”, alerta el Servei Meteorològic de Catalunya.

El Meteocat anuncia un canvi de posició de l’anticicló que expulsarà l’aire càlid i farà que les temperatures tornin als registres habituals per un mes de maig. A partir de dilluns ja es poden registrar alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, tot i que la pluja generalitzada no es preveu que arribi fins al dimarts. En principi seran pluges moderades, però no es descarten tempestes en alguns punts del país. També està previst que la cota de neu baixi dels 2.800 metres als 1.800 a partir del mateix dimarts.

Previsió del temps per aquest inici de setmana / Meteocat

La calor extrema, protagonista de la méteo aquest diumenge

La calor extrema continuarà marcant la tònica d’aquest diumenge. Aquesta tarda el Meteocat ha activat un avís per altes temperatures a 17 comarques catalanes: Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, el Ripollès, el Segrià, la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. Les màximes del dia oscil·laran entre els 33ºC i els 38ºC –sobretot al nord-est i a Ponent–, mentre que la costa i les zones de muntanya tindran una temperatura més benigna.

Segons les dades del Meteocat, l’onada de calor d’aquesta setmana és de les pitjors que s’han viscut en molt temps durant un mes de maig. Aquest dissabte la “temperatura màxima va superar els 35ºC a bona part de l’interior i a punts del Vallès i la Selva, en molts casos amb valors insòlits en aquesta època de l’any”. De fet, 57 de les 152 estacions de la xarxa del Meteocat han registrat temperatures rècord dels 10 últims anys, mentre que a 41 també s’han superat els registres de les dues últimes dècades.

La calor extrema ha posat a prova els termòmetres / ACN

Temperatures altes abans de la pluja

Els registres del Meteocat mostren que Catalunya viu aquestes dies una canícula estiuenca gairebé sense precedents. Tot i que la màxima registrada a Catalunya en un mes de maig són els 38,2ºC de Vinebre (2012), diverses localitats del país han vist com els termòmetres es disparaven aquest cap de setmana.

Súria (Bages)- 37ºC

Artés (Bages) – 36,9ºC

Cardona (Bages) – 36,7ºC

Organyà (Alt Urgell) – 36,5ºC

Caldes de Montbui (Vallès Oriental) – 36,4ºC

Solsona (Solsonès) – 36,3ºC

Sant Romà d’Abella (Pallars Jussà) – 36,2ºC

Olot (Garrotxa) – 36,2ºC

Baldomar (Noguera) – 36ºC

La calorada d’aquest mes de maig ha omplert les platges de Barcelona / ACN

En algunes de Barcelona també s’han registrat temperatures poc habituals per un mes de maig, com el 31,8ºC al Zoo, 31,3ºC al Raval i 31,2ºC a l’Observatori Fabra. La temperatura a l’estació meteorològica del Tibidabo s’ha situat només dos graus per sota del rècord absolut en 109 anys d’història, que es va assolir el 2001 amb 33,4ºC. Amb aquest clima, molta gent ha optat per anar a la platja aquests dies. Tot i que no s’ha hagut de regular l’accés a cap platja, l’ocupació ha estat molt per sobre del que és habitual a les platges del Bogatell, Sant Miquel, la Barceloneta i Nova Icària.