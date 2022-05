Operació tornada eterna: 25 quilòmetres de cua a la C-32

L’operació tornada d’aquest diumenge tan calorós està sent més complicada del previst. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha circulació intensa a diverses carreteres catalanes. La C-32 és la que s’emporta la pitjor part i acumula 25 quilòmetres de cua al Maresme, entre Alella i Arenys de Mar en sentit Barcelona. Alguns usuaris han criticat que Trànsit hagués posat un carril addicional, però no l’hagi obert als cotxes.

A l’AP-7, com pràcticament cada diumenge, hi ha congestió a l’altura de la Roca del Vallès amb 19,5 quilòmetres de cues a Montornès del Vallès, també en sentit Barcelona. En canvi, al traçat sud, que uneix la capital catalana amb el País Valencià, no hi ha problemes de circulació. També hi ha trànsit fluït a la C-16, que uneix Barcelona i la Cerdanya a través del Berguedà i el Bages, una altra carretera conflictiva quan es tracta de tornar a casa.

Cap de setmana tràgic a la carretera

Aquest cap de setmana han mort dues persones a les carreteres catalanes. Un motorista ha mort en un accident a la C-141a, a l’altura de Calonge de Segarra (Anoia). Els serveis d’emergència han rebut un avís poc abans de les 11.00 després d’una topada entre una motocicleta i un cotxe. El motorista, un home de 52 anys de Sant Quirze Safaja (Moianès), ha mort en el xoc, mentre que el conductor del cotxe ha sortit il·lès. Els Mossos investiguen les causes de l’accident.

Aquest matí un jove de 19 anys tamé ha mort en un accident a la GI-641 a l’altura de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Les causes de l’accident es desconeixen. El conductor i únic ocupant del cotxe, ha perdut el control del vehicle, que ha sortit de la via sense xocar amb cap altre cotxe. Amb aquestes dues morts, ja són 65 les persones que han perdut la vida aquest a les carreteres catalanes.