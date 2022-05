Malson a l’AP-7: 17 quilòmetres de retencions

Torna el malson a l’autopista AP-7. Com és costum els caps de setmana aquesta artèria d’entrada a Barcelona ha tornat a convertir-se aquest diumenge en un mal de cap pels conductors. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, a hores d’ara hi ha 17 quilòmetres de caravana entre La Roca del Vallès i Sant Celoni en direcció a Barcelona.

⚠ A l'AP-7 hi ha un carril tallat a la Roca del Vallès 📸 ➡ sud per un #accident. Hi ha uns 2 km d'aturades des de Cardedeu



⚠ A la mateixa autopista hi ha uns 3 km de retenció a Banyeres del Penedès ➡ nord per un #accident pic.twitter.com/LUMGTRU9R2 — Trànsit (@transit) May 8, 2022

Però les retencions no són només en aquest tram. A Vilafranca del Penedès hi ha fins a quatre quilòmetres de retenció i entre Banyeres del Penedès i Subirats la situació s’està complicant per moments. Com a conseqüència d’aquest col·lapse també està afectada l’N-340, amb tres quilòmetres de retenció a Castellet i la Gornal i un a Alella.

Un accident va provocar el col·lapse aquest dissabte

L’autopista AP-7, que des del setembre és gratuïta, és notícia cada cap de setmana per les llargues cues de gent que torna a la capital després d’haver marxat fora uns dies. Però aquest cap de setmana no ha calgut esperar a diumenge per veure el col·lapse. Un accident d’un camió de moltes tones va provocar aquest dissabte retencions considerables en direcció Castelló. El camió va bolcar i va ocupar també dos carrils de l’altre sentit. L’accident es va produir al matí i fins les 19h no es va retirar el vehicle, pel que la circulació va ser molt complicada durant tot el dia.

L’accident de dissabte a l’AP-7

El factor principal que causa els col·lapses

A banda d’aquest accident i de les típiques retencions en dies assenyalats, com ara durant la Setmana Santa, aquesta autopista sovint es veu afectada pels accidents que s’hi produeixen, que causen col·lapses constants. Un dels episodis més sonats es va produir ara fa un mes, quan hi va haver un col·lapse de més de 10 quilòmetres provocat per fins a quatre accidents en un mateix tram. Per evitar aquestes cues en dies assenyalats es prohibeix la circulació de camions durant dies puntuals.