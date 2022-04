Prohibeixen els camions a l’AP-7 durant tres caps de setmana llargs

Les cues per la tornada a casa després de les vacances es poden convertir en un malson pels conductors. Per aquest motiu, des del Servei Català de Trànsit han decidit restringir la circulació de camions en les hores i els dies de més afluència per a la tornada de les vacances. La novetat de cara als caps de setmana llargs del 2022 és la prohibició dels camions a l’AP-7. En concret, els vehicles que superin els 7.500 quilos no podran circular per l’autopista el diumenge 26 de juny, el dilluns 15 d’agost i el dilluns 26 de setembre entre les 17.00 i les 22.00 hores.

Les restriccions d’aquest 2022 incorporen també una reivindicació del sector transportista en les carreteres nacionals amb trams restringits als camions de 26 o més tones (de 4 o més eixos): N-II, N-340 i N-240. En aquest sentit, es permet a aquests vehicles no haver de recular en la seva ruta per tornar-se a incorporar a les autopistes, de forma que podran continuar per les nacionals fins al següent enllaç.

Imatge d’arxiu de retencions a l’AP-7 | ACN

Es tracta de restriccions temporals o permanents a la circulació de vehicles en determinats itineraris, principalment de vies interurbanes. Les restriccions incloses en la resolució s’estableixen tant de forma ordinària com en dies festius, en períodes de vacances i desplaçaments massius de vehicles o bé en d’altres circumstàncies que puguin afectar les condicions de la circulació per tal de garantir la mobilitat dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària, així com millorar la seguretat viària de tots els usuaris de les vies.

Més restriccions sostenibles

Així mateix, s’elimina la referència als vehicles amb distintiu ambiental C de la llista d’aquells que poden circular pels carrils bus-VAO de les autovies C-58 i C-31 nord. Els vehicles que no compleixen els requisits ecològics podran usar el carril si tenen dos o més ocupants, però també en el cas que disposin de distintiu V-15 per a persones amb mobilitat reduïda. També són permeses les motocicletes independentment del distintiu ecològic i els vehicles destinats al transport de viatgers.