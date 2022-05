L’AP-7, tallada en direcció Barcelona per un camió que ha bolcat

L’autopista AP-7 és un malson constant per als conductors. Aquest dissabte ho torna a ser per un accident que ha provocat un tall a l’autopista en direcció nord. Un camió de grans dimensions ha bolcat aquest dissabte al matí i ha provocat aquest tall. Els fets s’han produït cap a les 8 del matí al quilòmetre 246 d’aquesta gran artèria de circulació, a l’alçada del Pont del Diable. El camió ha quedat totalment travessat, pel que també hi ha afectats dos carrils en sentit sud. El conductor del camió ha resultat ferit però no es troba en estat greu. El Servei d’Emergències Mèdiques l’ha evacuat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

El Servei Català de Trànsit ha comunicat per xarxes socials que s’estan fent desviaments per la sortida 33 cap a l’A-7. Per ara hi ha dos quilòmetres de retencions en sentit Barcelona i tres en sentit Castelló. L’accident també ha provocat, de retruc, set quilòmetres de circulació lenta a l’N-340, a Torredembarra. El Servei Català de Trànsit ha informat que s’està retirant el vehicle travessat a l’AP-7, pel que les retencions podrien acabar aviat.

Els caps de setmana, un malson a l’AP-7

Els caps de setmana aquesta artèria de circulació es col·lapsa per la quantitat de vehicles que s’hi desplacen des del setembre del 2021, quan es van treure els peatges d’aquesta autopista. A banda de les retencions de la Setmana Santa, un dels episodis més sonats de retencions es va produir ara fa dos mesos, quan hi va haver un col·lapse de més de 10 quilòmetres provocat per diversos accidents. Una topada múltiple entre quatre turismes va obligar a tallar dos carrils de circulació cap al sud i va generar fins a 15 quilòmetres de cua. Més a l’oest, a Castellví de Rosanes un altre accident en sentit nord va provocar 10 quilòmetres de congestió.