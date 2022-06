Gran incendi en una fàbrica de PVC a la Garriga

Fins a 23 dotacions dels Bombers continuen lluitant contra el foc a una fàbrica de PVC a la Garriga, al Vallès Oriental. Des d’un quart de cinc de la tarda d’aquest dilluns els Bombers treballen per apagar aquest incendi que està totalment desenvolupat, segons ha informat el cos d’emergències. La nau de PVC per a mobles incendiada està situada al carrer Pompeu Fabra i continua cremant a hores d’ara.

Segons les fonts dels Bombers consultades per l’Agència Catalana de Notícies, el foc no ha afectat cap persona i des de l’inici de les flames s’ha desallotjat la nau i les fàbriques del voltant per evitar que hi hagi ferits en cas que el foc s’estengui. Aquesta és, de fet, la principal preocupació dels Bombers ara mateix. Els Bombers continuen amb les tasques defensives per evitar la propagació del foc a altres naus. Per ara el telèfon 112 ha rebut més de 150 trucades per aquest incendi i Protecció Civil insisteix que la gent no s’acosti a la zona perquè hi puguin treballar els equips d’emergències.

Un altre incendi a Celrà, però aquest agrícola

A banda hi ha hagut un altre incendi de dimensions considerables a Celrà, al Gironès. L’incendi s’ha produït a un camp de rostolls i ha obligat a tallar la circulació de trens entre Girona i Sant Miquel de Fluvià. També s’ha tallat la C-66 entre Celrà i Bordils. Els Bombers han rebut l’avís abans de les cinc de la tarda i segons han confirmat l’inici de les flames s’ha produït a un camp de cereals.

Ara els Bombers treballen perquè les flames no es propaguin més enllà de les vies i la carretera tallades. Per ara hi ha dos avions i un helicòpter treballant-hi i dotze dotacions terrestres sobre el terreny. L’extensió afectada seria d’unes dues hectàrees.