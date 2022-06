Estabilitzat un incendi a Santa Coloma de Gramenet que cremava vegetació

L’onada de calor segueix provocant incendis per tot Catalunya. Els Bombers han rebut un avís a principis de la tarda d’aquest dissabte per un incendi al parc Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. Per sort, l’han estabilitzat en qüestió d’hores i no ha cremat gaires racons. Tot i que no se saben les causes del foc, tot apunta a la calor, com els altres focs que encara hi ha pel país. Els Bombers han activat nou dotacions per combatre el foc i han treballat en col·laboració als Bombers de Barcelona. Segons els Agents Rurals, el balanç provisional és de 4,93 hectàrees calcinades.

ESTABILITZAT l'incendi de Santa Coloma de Gramenet, que afecta des de les 15.44h vegetació a zona propera Can Zam https://t.co/ILgaiG7Jbj — Bombers (@bomberscat) June 18, 2022

Més de trenta focs simultanis

Els Bombers de la Generalitat estan tenint una tarda complicada amb una trentena d’incendis de vegetació aquest dissabte. Als grans focs iniciats dimecres a la Terra Alta, la Noguera i el Solsonès, i que encara estan actius, s’hi ha sumat un de nou a Olivella (Garraf) i més tard un al Pedraforca (Berguedà) i un altre a la zona de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. En aquest últim hi ha nou dotacions de Bombers de la Generalitat que tenen l’ajuda dels Bombers de Barcelona. El d’Olivella ja ha cremat unes 40 hectàrees i afecta l’espai natural protegit del Massís del Garraf. S’ha demanat el confinament general de les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans. Al del Pedraforca, a Saldes, iniciat cap a les 15.14 hores, hi ha set dotacions terrestres.

Màxima atenció a Olivella

L’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo, ha demanat aquest dissabte tranquil·litat als veïns de les dues urbanitzacions pròximes a l’incendi -Can Surià i Les Colines- ha deixat clar que els confinaments que s’han demanat a la població són per facilitar la tasca als Bombers de la Generalitat i ADF que treballen en l’extinció del foc, que ja ha cremat 95 hectàrees, segons la darrera actualització dels Agents Rurals. Verdejo ha explicat que encara es desconeixen les causes de l’incendi i ha comentat que s’ha iniciat al costat de la carretera, en un trencant entre el camí de Can Suriol i un altre que puja cap a la masia del Pou de la Vinya i tot seguit ha saltat a l’altre costat de la via.