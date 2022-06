Controlat l’incendi de Corbera d’Ebre en el dia més complicat

Els Bombers han donat per contralt avui al migdia l’incendi forestal de Corbera d’Ebre a la Terra Alta. El foc ja havia quedat estabilitzat a mitjanit i ara els esforços segueixen als focs de Lladurs, al Solsonès, i el d’Artesa de Segre, els quals segueixen descontrolats. Avui és un dels dies més complexes de l’episodi de calor, ja que es preveu entrada de vent de sud que es reforçarà a la tarda, entrada d’aire més sec, temperatures molt altes, sobretot a la zona dels incendis, i noves tempestes seques a la tarda.

En referència a l’incendi de Castellar de la Ribera, els bombers ja l’han donat per estabilitzat aquest matí a primera hora, així com el de Sallent. Aquest migdia els bombers també han controlat l’incendi que s’ha originat durant el llarg del matí a Peramola, a l’Alt Urgell.

L’objectiu és evitar les complicacions dels incendis

L’objectiu, ara, és que cap dels incendis es compliquin i es puguin alliberar dotacions per si orgeix algun altre servei. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha dit als mitjans que “després d’una nit intensa i d’un dia també molt intens podem dir que avui som on volíem ser i això no significa que no haguem de seguir amatents perquè el dia és complicat”.

Elena ha posat d’exemple l’incendi de Sallent, perquè s’ha aconseguit etabilitzar ràpid i tenia una certa periollositat: “anava cap a una altra zona del país i tensionava molt més els dispositius”, ha dit.

Activat el nivell 3 del Pla Alfa

En aquests moments s’està monitoritzant possibles focs a causa dels llamps de fa uns dies a Carbó, Coll de Nargó, Llessui, Fall Fosca i Tuixén. A més, avui s’ha activat l’increment del perill forestal amb el nivell 3 del Pla Alfa a 3 municipis de l’Alt Urgell, 8 de la Noguera i 6 del Pallars Jussà. A més, els Agents Rurals han tancat els accessos als espais de la Baronia de Rialb, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies