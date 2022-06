Estabilitzats els incendis de Corbera i Castellar, i alerta pel de Lladurs

Durant aquesta nit els Bombers de la Generalitat han continuat treballant en els diversos incendis forestals que afecten Catalunya. A la mitja nit, a la Terra Alta, els el cos han pogut donar per estabilitzat l’incendi de Corbera d’Ebre, que ha afectat unes 300 hectàrees.

A Artesa de Segre es manté un dispositiu de quaranta dotacions terrestres i no es dona per estabilitzat. Continua activa la zona oest, que s’obre cap a Sant Manet. També es demanarà avui la mobilització dels pagesos per llaurar els camps en aquest front. En aquest sentit, es mantenen contingudes les zones est, nord i sud del foc de l’incendi. A hores d’ara, però, i segons el Cos d’Agents Rurals, l’incendi hauria afectat més de 1.100 hectàrees. El de Corbera d’Ebre ja està estabilitzat i s’hi mantenen al lloc una trentena de dotacions a l’espera dels relleus.

Gran preocupació per l’incendi de Lladurs

Pel que fa al Solsonès hi ha una gran preocupació per l’incendi de Lladurs a causa de la potencialitat d’hectàrees que poden ser cremades, malgrat que ara mateix hi hagi 50 hectàrees cremades. Es tracta de la prioritat i durant la nit s’hi ha treballat amb una vintena de dotacions amb línies d’aigua i la utilització el foc tècnic. El dlanc dret, de fet, és el que més preocupa a causa de la seva llargària i la seva inestabilitat. D’altra banda, ja s’ha donat per estabilitzat l’incendi de Castellar de la Ribera i el d’Ogern evoluciona positivament, mentre que el de Sallent ja es va donat per estabilitzat amb dues dotacions actives.

El dispositiu d’extinció compta amb uns 400 bombers i 120 vehicles desplegats pel territori. També un centenar d’efectius de la UME. Els mitjans aeris, un total de 21, s’aniran incorporant gradualment a les tasques d’extinció.

Un veí de Baldomar llaura amb el seu tractor el voltant d’un nucli per evitar que el foc entri al poble / Laura Cortés

Avui farà més calor que ahir

El conseller Joan Ignasi Elena ha dit que l’incendi de Lladurs està perimetrat però segueix inestable. “És la prioritat”, ha dit a Els Matins de Catalunya Ràdio. Ha alertat de la stiuació perquè hi ha una situació de simultanietat. “És una situacó molt perillosa”. A més, ha alertat del dia d’avui perquè farà més calor que ahir i al conseller li preocupa Sant Joan pels desplaçaments i els petards.

Activat el nivell 3 del Pla Alfa

Protecció Civil manté la fase d’Emergència 2 del pla INFOCAT. Pel que fa a persones evacuades, en aquests moments hi ha 54 persones de la casa de colònies Cal Petit, que estan al poliesportiu d’Artesa de Segre, habilitat com a centre d’acollida per Creu Roja de Catalunya. A més, tant el conseller Elena com protecció civil han volgut elogiar i agraïr la feina dels pagesos a l’hora de llaurar els camps.

Davant l’increment del perill d’incendi, avui s’ha activat el nivell 3 del Pla Alfa a 3 municipis de l’Alt Urgell, 8 de la Noguera i 6 Pallars Jussà, que es basa en la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal. Els Bombers ja han tancat els accessos als espais de Baronia de Rialp, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies.

ACTUALITZACIÓ (17/06 9.00H): #IFLladurs (Solsonès) afecta una superfície aproximada d'unes 50 hectàrees, segons dades provisionals.



📷 Imatge de l'helicòpter de #GSAcar del 16/06 pic.twitter.com/dtzOquD9x6 — Agents Rurals (@agentsruralscat) June 17, 2022

De fet, davant la geu situació que s’espera aquest estiu, el Govern es planteja tancar parcs naturals durant tot l’estiu pel risc d’incendis. Els 5.000 efectius de recursos humans, les 1.200 dotacions terrestres o la quarantena de dotacions aèries que comptarà Interior durant tot l’estiu no seran suficients per frenar els incencis. La conselleria també tindrà disponible 24 helicòpters, 10 avions de vigilància i 2 hidroavions; i 16 drons del cos d’Agents Rurals. La demostració de les complicacions d’aquest estiu és que només durant el dia d’ahir ja es van cremar més de 2.000 hectàrees arreu de Catalunya i avui s’espera un dia encara més complicat.