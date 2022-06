El Govern contempla tancar parcs naturals a l’estiu pel risc d’incendis

L’alt risc d’incendis a Catalunya, agreujat per les fortes onades de calor i la sequera, ha portat al Govern a plantejar-se diverses mesures. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat aquest dijous que una de les variants que contemplen és “tancar parcs naturals” durant l’estiu.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va informar ahir que Catalunya comptarà amb 5.000 efectius de recursos humans. A més de 1.200 dotacions terrestres; una quarantena d’aèries, entre els quals es troben 24 helicòpters, 10 avions de vigilància i 2 hidroavions; i 16 drons del cos d’Agents Rurals.

Tot i que “estan preparats”, aquest equip no serà suficient per “evitar incendis com els dels darrers anys, que presenten una propagació espectcular i són dificils de parar de forma inmediata”, ha indicat la consellera de Presidència.

Actualment, s’estan duent a terme tasques de prevenció d’incendis. Una de les eines utilitzades és el Pla Alfa, que fixa certes restriccions en funció del nivell de risc d’incendi. L’any passat es va activar durant 62 dies en nivell alt i durant 27 en nivell extrem, els quan es prohibeixen activitats susceptibles de provocar incendis forestals, com encendre foc, l’ús de barbacoes i treballs forestals o agrícoles.

2.000 hectàres cremades

Els incendis forestals del Castellar de la Ribera (Solsonès), la Corbera d’Ebre (Terra Alta) i Artesa del Segre (Noguera) ja han afectat a més de 2.000 hectàrees. Ara mateix, es calcula que el foc de la Noguera ha cremat 1.300 hectàrees i està previst que tingui un creixement de 5.000, molt per sota de les 20.000 previstes aquest matí, abans que se’l donés per estabilitzat. L’incendi del Solsonès ha afectat 400 hectàrees i s’hi han desplegat 28 vehicles terrestres i 6 aeris, mentre que al de Terra Alta hi ha 42 terrestres i 6 aeris, i ha cremat 360 hectàrees.