Un incendi sense ferits mobilitza els Bombers al Port de Badalona

L’incendi d’un vaixell recreatiu al Port de Badalona aquest dissabte a la tarda ha obligat a mobilitzar 11 dotacions dels Bombers de la Generalitat. Segons han explicat les autoritats, no hi ha hagut ferits i el foc ja ha deixat de cremar, però com a mesura de prevenció s’ha hagut d’inundar l’embarcació amb espuma a causa del punts calents que encara podrien haver revifat el foc.

Aquesta tarda de dissabte, a les 17:30 hores, els Bombers han rebut un avís de foc al Port de Barcelona. S’han mobilitzat més d’una desena d’unitats al lloc del sinistre i han estat treballant per apagar el foc d’un vaixell recreatiu d’un 20 metres d’eslora. No hi ha hagut ni víctimes ni ferits i el foc s’ha pogut controlar abans de que afectés a altres embarcacions. A més, el personal del Port també s’ha encarregat d’allunyar els vaixells que hi havia a prop del foc per evitar que es propagués, facilitant així la feina dels bombers.

De moment, es desconeixen les causes de foc i no hi ha informació de si hauria estat provocat o un accident. Tot i això els Bombers han agraït que no hi hagués cap ferit i han treballat de manera ràpida per intentar causar els menors danys materials possibles al Port de Badalona.

#bomberscat hem inundat d'escuma l'interior del vaixell. Encara hi ha punts calents. Cap persona ferida. Onze dotacions terrestres al lloc.https://t.co/Sb8rJuuZUU — Bombers (@bomberscat) April 16, 2022

El segon incendi de la Setmana Santa

No és la primera trucada que reben els Bombers aquest pont. De fet, el passat divendres al vespre, una dona va morir a Caldes de Malavella després que es calés foc al seu domicili. L’incendi va afectar l’interior d’una casa, de planta baixa i dos pisos per sobre, situada a la plaça Cruïlles de la localitat. Es desconeixen les causes de l’incendi, que va afectar el menjador, on es va localitzar el cos sense vida d’una dona, aparentment morta per inhalació de fum.