Continuen actius els tres incendis amb més de 1.600 hectàrees cremades

Els tres focs originats ahir a Castellar de la Ribera, al Solsonès, han afectat ja més de 300 hectàrees, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El segon incendi, a la Corbera d’Ebre, també ha arribat a les 300 hectàrees, mentre que el de Baldomar, el més greu, a Artesa de Segre, hi ha una afectació de 1.000 hectàrees.

Ara mateix, segons els Bombers, hi ha 62 vehicles terrestres i 8 aeris treballant en l’incendi de Baldomar, a Artesa de Segre. A Corbera d’Ebre (Terra Alta) n’hi ha 50 de terrestres i 1 aeri, mentre que a Castellar de la Ribera (Solsonès), hi ha 28 vehicles terrestres i 6 aeris. El de Baldomar té una potencialitat de 20.000 hectàrees i durant la matinada s’hi ha treballat amb màxima intensitat per reduir el flanc dret, que és el més potencial, i que està a prop de Vilanova de Meià.

Columna de fum de l’inendi a Corbera d’Ebre al costat de dos aerogeneradors

Activitat constant durant la nit

De fet, aquesta nit prop d’un centenar de dotacions de Bombers de la Generalitat han estat atacant tots els incendis actius que es van originar ahir. Concretament, a Baldomar hi han treballat 62 dotacions, on s’hi han incorporat dues seccions de la Unidad Militat de Emergencias, mentre que a Corbera d’Ebre, ho han fet 53.

També s’ha ordenat confinar a alguns nuclis del terme d’Artesa de Segre, com ara Clua i a Alòs de Blagues. Una vintena de persones han decidit marxar de Clua per prudència i s’instal·laran en unes ubicacions habilitades. Alhora, s’han evacuat 54 persones que hi havia a una casa de colònies.

Crida als pagesos perquè llaurin els camps

Els Bombers fan una crida als pagesos de la zona perquè col·laborin en llaurar els camps de la zona per aconseguir controlar els incendis i evitar la seva expansió. Ajudarà al fet que les flames perdin la seva intensitat. Tot i això, qui vulgui anar demà a les seves granges per treballar primer hauran de personar-se al Centre de Comandament de Bombers, ubicat al Parc de Bombers d’Artesa de Segre, ja que només podran accedir a les seves propietats acompanyats per agents del cos, que en garantiran la seguretat.

Per fer front a la jornada d’avui, els Bombers van activar ahir el pla M2, que es basa en el fet que tots els efectius del cos hauran de presentar-se al seu parc per treballar, sempre i quan hi hagi vehicles disponibles per fer-ho.

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, alertava aquesta setmana de la perillositat que pot comportar incendis com els d’ahir. Ho va atribuir la poa pluja que hi ha hagut durant els últims dos hiverns, i va posar d’exemple zones com l’Anoia o el Garraf com a punts que perillen.