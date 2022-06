Puigneró respon Elena: “Rescatar l’Autopista del Garraf no és la solució”

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, creu que aixecar les barreres de la C-32 sud “no és la solució” per reduir cues a l’AP-7. Són unes paraules que ha dit després que el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, plantegés rescatar parcialment l’Autopista del Garraf per descongestionar tota l’AP-7 sud.

Puigneró ho ha dit a l’acte de les obres del tram central de l’L9 del metro i ha argumentat que s’ha d’abordar de forma integral. El conseller, en canvi, sí que ha donat suport a les mesures com carrils addicionals, sistema de grues i restriccions de circulació de camions, tot i que creu que es tracta de respostes puntuals, que no solucienen la problemàtica a mig i llarg termini.

Culpa a l’Estat de manca d’inversió

De fet, ha posat tota la responsabilitat al govern de l’Estat i ha demanat que es posin les piles en materia d’inversions, després de saber-se que l’Estat només inverteix el 36% pressupostat en infraestructures .

Puigneró també ha opinat sobre el model de finançament de les vies i ha defensat que s’hauria de fer seguint criteris ambientals i d’ús. “S’han de pagar per ús i qui contamina més”, ha opinat el vicepresident.

Imatge d’arxiu de retencions a l’AP-7 | ACN

La Generalitat fa anys que persegueix la vinyeta

La Generalitat fa anys que persegueix l’opció d’introduir una vinyeta per poder antenir i pagar les autopistes i les autovies. Es basaria en un sistema de pagament el qual l’usuari paga una quantitat anual, és a dir, com una tarifa. L’Estat prefereix l’opció d’implementar nous peatges, tal com va plantejar a la Comissió Europea per reduir el dèficit un cop es van aixecar tots els peatges.

Pel que fa a la C-32 sud, que va de Barcelona a El Vendrell, passant pel Baix Llobregat i el Garraf, la concessionària Aucat té contracte per gestionar i explotar la carretera fins el 2039 i té un dels peatges més cars de l’Estat com és del dels Túnels del Garraf, amb un cost d’uns 7 euros per picatge.