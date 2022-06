Les mesures que prendrà el Govern per evitar col·lapses i accidents a l’AP7

Carrils addicionals i una limitació de velocitat per als camions. Aquestes són les mesures que habilitarà el Govern per als pròxims caps de setmana després que l’últim hagi estat molt complicat. Amb la intenció de reduir els accidents i les cues quilomètriques, el Govern posarà un carril addicional a l’autopista AP-7 nord entre Sant Celoni i Parets del Vallès, que es sumarà als 40 km de carril addicional que ja hi ha al sud. A banda de l’AP-7 també hi haurà un carril addicional a la C-32 de Llavaneres a Montgat.

També s’implementarà un protocol de grues a diferents punts estratègics d’aquesta autopista per tal de retirar els vehicles accidentats més ràpidament i evitar els col·lapses que s’estan produint des que es van retirar els peatges. Aquest sistema de grues, que estarà pagat pel Servei Català de Trànsit, s’ha adjudicat com a contracte menor d’emergència per un temps limitat, tot i que la intenció és ampliar-lo.

Per Sant Joan, a més, hi haurà restriccions a la circulació de camions. Aquestes s’estendran a tots els caps de setmana de juliol -encara no es sap res de l’agost- i en dates d’especialitat intensitat de mobilitat. Totes aquestes mesures que s’implementaran costaran aproximadament 6,5 milions d’euros a la Generalitat.

El Govern urgeix el govern espanyol a actuar

El Govern ha urgit al ministeri de Raquel Sánchez que faci l’ancoratge segur del carril de l’AP-7 nord abans de Sant Joan per tal d’evitar nous accidents en aquest pont. El Govern també vol establir una limitació de la circulació de camions per la dreta i a 80 km/h al tram de l’AP-7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l’AP-7 quan hi ha especial mobilitat, com ara els divendres o els dies previs a un festiu a partir de les 17 hores. També s’està treballant en un pla d’aparcaments per a transportistes que garanteixi el seu descans. Els vehicles pesants tampoc podran circular per l’AP-7 els dissabtes al matí i els diumenges a la tarda.

El Govern proposa al ministeri reduir la velocitat

El departament d’Interior ha anunciat que licitarà la instal·lació d’un sistema de velocitat variable a la C-58 i el començament de la instal·lació d’aquests sistemes a l’AP-7 centre entre Santa Perpètua de Mogoda i el Papiol, a l’AP-7 nord entre Sant Celoni i la Roca del Vallès i a la C-33 entre Parets del Vallès i el Nus de la Trinitat.

Tot això s’afegirà a les mesures que ja vol aplicar el Govern tot i que depèn del permís del ministeri de Mobilitat com ara la reducció de la velocitat a 110km/h a l’AP-7 en general i a 100 km/h als trams on s’hi acumulen accidents. El 55% dels accidents en aquesta autopista són per encalç. Mentre el govern espanyol no limiti la velocitat màxima permanent, el Govern podrà regular la velocitat variable.