Nou matí caòtic a l’AP-7: 3 km de retencions per un camió en flames

Una jornada més, torna el caos a l’AP-7. A l’autopista ara mateix hi ha més de 3 quilòmetres de cua provocat per un incendi d’un camió que s’ha incendiat a l’altura de Sant Celoni. És en direcció Girona i ha estat a les 10h del matí. Segons els Bombers de la Generalitat, no hi ha cap ferit i el cos ha traslladat fins a quatre dotacions per apagar el foc. Els Servei Català de Trànsit (SCT) ha recomanat passar per la sortida 11 per desviar-se cap a la carretera C-35. Encara hi ha un carril tallat.

Tònica habitual durant les últimes setmanes

Les cues, els incendis i els accidents solen ser la tònica habitual a l’AP-7 durant les últimes setmanes. L’aixecament de les restriccions i l’eliminació dels peatges han estat dos elements claus que han provocat l’augment del trànist per aquesta via fins a un 40%. A més, en aquesta via es produeixen el 20% dels accidents de totes les vies catalanes. Per revertir la situació, el govern havia demanat reduir la velicotat al 110 km/h a tota la via i fins a 100km/h a tot el Vallès. A més, s’estarien plantejant prohibir l’avançament de camions, tot i que és un element que “ho han de parlar amb el sector”. En auqest sentit, de cara al pont de Sant Joan, hi haurà la prohibició d’avançament dels camions i, fins i tot, la de transitat per aquella via durant unes hores amb l’objectiu de descongestionar la via.

Cap de setmana caòtic

Precisament ahir hi va haver noves retencions a l’entrada de Barcelona. A dos quarts de set hi va haver un accident a la Roca del Vallès que va esdevenir en 13 quilòmetres de cua. En sentit nord també es va complicar per un accident a Castellbisbal. i a Gelida hi havia fins a 7 quilòmetres de retencions.El dissabte també hi va haver tres accidents en aquesta via dels quals un va ser mortal.