Nou col·lapse a l’AP7 per un camió en flames

Sant tornem-hi. L’AP-7 torna a estar tallada i aquest cop a Barberà del Vallès en sentit Tarragona per l’incendi d’un camió cisterna, tal com explica el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Bombers de la Generalitat. L’accident ha estat al punt quilomètric 146.50-150 a les 7h del matí. Per revertir la situació, el cos d’emergències ha activat sis dotacions, tot i que el foc ja està pagat i el conductor n’ha sortit il·lès. L’accident està provocant 16 quilòmetres de circulació amb congestió en la mateixa via en direcció Girona, on hi ha un carril obert. De fet, les retencions es registren des de Mollet. També està provocant 11 quilòmetres de retenció en sentit Tarragona.

Una tònica habitual

Les cues quilomètriques a l‘AP-7 solen ser una tònica habitual de les últimes setmanes. L’aixecament de les barreres del peatge ha coincidit amb l’eliminació de les mesures pandèmiques. Concretament, el trànsit ha augmentat un 40% en aquesta via i el 20% dels accidents totals d’aquest any han estat en aquesta autopista.

El govern de la Generalitat, per a revertir la situació, no descarta prohibir la circulació de camions per aquesta via, tal com va dir la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja. Tanmateix, va matisar que ho havien de parlar amb tot el sector. Alhora, l’executiu català també ha demanat al govern espanyol (gestor de la via) que limitin la velocitat a 110 quilòmetres per hora i ha plantejat un nou pla per l’autopista que consistiria en augmentar els radars i augmentar els controls policials.

El RACC demana prohibir l’avançament dels camions

En aquest sentit, el president del Reial Automòbil Club de Catalunya, Josep Mateu, va demanar que es prohbeixi als camions fer avançaments a l’AP-7. En una entrevista a RAC1, assegura que els camions generen “Intimidació” i que els avançaments dels tràilers es fan massa poc a poc, fet que genera la reducció de velocitat dels altres vehicles.

De cara al pont de Sant Joan, s’està planificant un pla d’actuació per evitar cues i accidents.