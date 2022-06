Trànsit posarà en marxa un sistema de grues per retirar cotxes accidentats a l’AP7

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha anunciat aquest dimarts que “en breu” posaran en marxa un sistema de grues per treure de la vía els vehicles d’accidents sense víctimes mortals en cas que la de l’assegurança es retardi. D’aquesta manera, es volen evitar possibles retencions per la “demora” que porta retirar els cotxes accidentats, especialment en l’AP-7, ha indicat Lamiel en una entrevista a RAC1.

Les llargues cues durant el pont de la segona Pasqua han posat en alerta el SCT. Per això estan explorant diverses opcions per intentar reduir les retencions que es donen els dies festius. D’altra banda, Lamiel ha puntualitzat que l’Estat és el titular de la infraestructura i, per tant, el responsable.

El SCT també es planteja obrir un carril addicional a l’AP-7 nord durant els períodes amb forta afluència de trànsit, com ja es fa a l’AP-7 sud entre Vilafranca i El Papiol o a la C-32 al Maresme. Una mesura possible després que s’eliminessin els peatges a l’autopista i que suposaria, segons Lamiel, una forta ajuda pels viatges de tornada. Tot i això, encara no s’ha pogut habilitar ja que el SCT no veu la manera de tancar l’espai amb la seguretat necessària.

Una autopista transitada / ACN

L’AP-7 “ha tocat sostre”

El director de SCT ha dit que l’AP-7 “ha tocat sostre” els caps de setmana, després que s’hagin registrat diverses cues aquest cap de setmana, i ha reconegut que el model de mobilitat actual “no dona sortida als trajectes de dispersió de l’àrea metropolitana de Barcelona a zones de vacances”. Per evitar aquestes retencions, que també es donen els dies feiners amb cues de 126 quilòmetres de mitjana, Lamiel ha demanat promoure alternatives amb transport públic i ha posat èmfasi en l’autobús.