Malson a la carretera: Les cues es multipliquen a l’operació sortida

Comença l’operació sortida per la segons Pasqua i amb ella les retencions a les carreteres. La tarda d’aquest divendres abans del pont comença a fer-se feixuga per aquells conductors que volen aprofitar al màxim els tres dies de vacances. De moment, es preveu que des de Barcelona surtin prop d’un 500.000 vehicles i de moment ja s’estan vivint aturades i grans congestions a diferents punts de l’AP-7. També a rondes, de la capital catalana, on aquest matí hi ha hagut un accident si poden veure algunes cues de cotxes que volen sortir de la ciutat.

Imatge d’arxiu de retencions a l’AP-7 | ACN

La xarxa viària catalana viu una tarda de divendres de congestió per l’operació sortida de la Segona Pasqua, durant la qual es preveu que surtin de l’àrea metropolitana de Barcelona uns 480.000 vehicles. Les aturades i circulacions amb retencions es multipliquen a les carreteres catalanes i ja hi ha una desena de trams amb mobilitat complicada, segons informa el Servei Català de Trànsit. A l’AP-7, una de les principals carreteres de sortida gratuïta, s’estan produint retencions i aturades als trams entre el Papiol i Martorell, on hi ha hagut fins a 28 quilòmetres de cua en direcció sud; i entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció Girona –amb 14 quilòmetres de retencions- i també fins a Sant Cugat, en direcció Tarragona.

Barcelona col·lapsada

La capital catalana també és la més afectada de l’operació sortida, ja que gran part de la gent que fuig al camp a la Segona Pasqua són barcelonins. És per aquest motiu que també s’han produït aturades a les rondes de Barcelona –fins a 4 quilòmetres de cua-, a la B-23 entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei en direcció Martorell, agreujat per un accident; a l’A-2 entre Hospitalet i Sant Feliu de Llobregat, a la C-60 a Argentona i a la C-58 a Montcada. D’altra banda, s’ha registrat un accident a la C-55 a Castellbell i el Vilar en direcció Manresa, que ha provocat retencions de dos quilòmetres.

Un incendi provoca més retencions

Un incendi de matolls situats al voral de l’AP-7 a Altafulla ha obligat a tallar un carril de l’autopista en sentit Tarragona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Sis dotacions dels bombers s’han desplaçat al punt i treballen per apagar el foc, que crema amb baixa intensitat entre el talús i un camí que va en paral·lel a l’autopista. La crema de vegetació ha provocat una columna de fum i s’ha hagut de tallar la circulació en sentit sud, fet que ha provocat retencions d’onze quilòmetres des del Vendrell.