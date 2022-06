Interior anuncia més radars per reduir accidents a l’AP-7

Pla de xoc del servei català de trànsit per reduir la sinistralitat a l’AP-7. Aquesta autopista és la via que concentra més accidents mortals el 2022 amb 13 víctimes mortals, pel que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat aquest dijous més radars -tant estàtics com mòbils-, un reforç de la inspecció amb helicòpters i més controls a vehicles com camions i autobusos. En paral·lel, el conseller ha demanat a l’Estat que redueixi el límit de velocitat a 110 km/h en aquesta via tan perillosa. Les mesures anunciades s’implantaran des de ja mateix amb la intenció que estiguin en vigor ja durant el pont de la segona Pasqua.

El Servei Català de Trànsit té previst que gairebé mig milió de vehicles surtin de l’àrea metropolitana entre les 15 hores de divendres i les 15 hores de dissabte, pel que el conseller s’ha apressat a demanar “prudència” i el “compliment de les normes“. “No ens podem permetre seguir amb aquest ritme d’accidents, de mortalitat i de tragèdies”, ha avisat el conseller d’Interior, que considera que els ponts i l’estiu són encara més perillosos en aquesta via, que està molt freqüentada des que es van treure els peatges. Per això els Mossos d’Esquadra i el SCT han desplegat un pla de xoc per reduir la sinistralitat.

71 morts en el que va de 2022

Fins a 71 persones han mort a les carreteres catalanes des de principis d’any -amb dues morts tràgiques aquest cap de setmana– i 13 d’aquestes persones han perdut la vida a l’AP-7, segons el balanç de sinistralitat que ha presentat Elena i que inclou fins el 31 de maig. El conseller ha defensat que tant el Departament d’Interior com la societat han de “reaccionar” davant d’aquestes preocupants dades sobretot l’AP-7, que té un 40% més de mobilitat des que es van alliberar els peatges.