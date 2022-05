Elena defensa la bona aplicació de la llei mordassa però en reitera l’abolició

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, ha negat al Parlament que hi hagi un “biaix ideològic” en la tramitació d’expedients o sancions de la llei mordassa i ha lamentat que el PSC “s’acarnissi” sobre aquest fet. En aquest sentit, Elena ha reiterat la necessitat de eliminar la llei mordassa, però també ha aclarit que mentre estigui vigent s’ha de seguir aplicant. Tot i això, ha assegurat que el departament està aplicant els articles sancionadors de la millor manera possible. El conseller també ha anunciat en seu parlamentària una reorganització de l’equip tramitador perquè el procediment de tramitació de les multes sigui “més neutre i garantista”.

Edifici del Tribunal Constitucional | Europa Press

Elena ha exposat aquest dimecres que els criteris jurídics de reinterpretació de la llei mordassa que ell mateix va anunciar al febrer han de permetre fer prevaldre els drets fonamentals i ha recordat que aquests criteris recullen i apliquen jurisprudència, entre altres, del TC i del TEDH. En aquest aspecte, Elena ha assegurat que “sempre que es tracti d’una protesta ciutadana pacífica”, i en funció de les circumstàncies concretes, cal fer “una interpretació extensiva i favorable envers els drets fonamentals”.

L’oposició assegura la mala aplicació de la llei

El PSC ha estat el primer partit en assegurar que no s’està aplicant de manera correcte la llei mordassa. Davant les declaracions, Elena ha afirmat que “és immoral que alguns partits assegurin que no es tramiten expedients” i ha lamentat la “deriva obsessiva” d’alguns grups. De fet, el titular d’Interior ha repassat algunes xifres vinculades a la tramitació d’expedients en relació amb la llei mordassa des de la seva entrada en vigor el 2015 i fins a finals del 2021. Durant aquest període, ha dit, s’han aixecat un total de 610.526 actes policials i s’han gestionat un total de 368.367 expedients. Elena ha atribuït els volums d’activitat del 2021 -més de 200.000 actes- a l’impacte de la pandèmia.

El conseller d’Interior també ha puntualitzat que l’aixecament d’una acta policial no equival sempre a l’obertura d’un expedient, ja sigui perquè l’acta no conté fets sancionables, perquè es tramita basant-se en altres lleis o es deriva a una altra administració, o bé perquè acaba tramitant-se per la via penal, entre altres supòsits. En aquest context, ha aclarit que els criteris jurídics de prevalença de drets fonamentals s’apliquen en el moment de la tramitació de l’expedient.