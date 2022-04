L’exconseller Samper demana al Parlament més efectius per la Brimo

L’exconseller d’Interior Miquel Samper ha assegurat aquest divendres en la comissió d’estudi del model policial al Parlament que calen més efectius a la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra per tal de dissuadir els manifestants de buscar el cos a cos amb els agents. Actualment aquesta unitat d’ordre públic té 450 agents, que Samper no considera suficients en els moments de mobilitzacions intenses com les que es van produir durant l’empresonament de Pablo Hasél ara fa un any.

En la comissió celebrada aquest divendres també ha apuntat que l’aigua a pressió és el millor instrument per controlar aquelles mobilitzacions que alteren l’ordre públic, pel que ha apostat per una tanqueta d’aigua a pressió que no estigui “obsoleta” com la que tenen actualment els Mossos. “Crec que és el que més s’adequa a la idiosincràsia de Catalunya”, ha explicat, malgrat assegurar que entén la mala fama del mètode perquè va ser utilitzat durant el franquisme. En paral·lel, Samper ha reconegut que les pilotes de foam tenen “un risc important” tot i que ha defensar que “no es pot exigir la perfecció en el tir d’un projectil quan hi ha una massa que s’està movent i llença objectes a la línia policial”.

Intimidar els manifestants per evitar enfrontaments cos a cos

“La utilització de la força mai ens agradarà”, ha defensat l’exconseller per explicar quin ha de ser el model policial a Catalunya en els pròxims anys. Samper ha dit que és “millorable” i ha defensat que la clau és tenir més efectius a la BRIMO i a l’ARRO, que entre les dues sumen 1.350 efectius. La tesi de l’exconseller és que si en una manifestació hi hagués més policia aquests “intimidarien” els manifestants i s’evitarien molts enfrontaments “cos a cos”. “Cal tendir a un sistema que iguali la força de la policia a la força dels manifestants, i em refereixo a una qüestió quantitativa”, ha defensat.

Samper també ha assenyalat cal “seguir apuntalant” un sistema de mediació “d’aproximació dialogada”. De fet, ha posat d’exemple el model que ara mateix apliquen els Mossos d’Esquadra i que es fa “molt bé” gràcies al cap de la Brigada Mòbil, Xavier Pastor. El predecessor de Joan Ignasi Elena ha estat especialment crític amb els manifestants que agredeixen policies a les protestes i ha dit que tot i que en l’actuació policial s’ha de ponderar la força i la proporcionalitat “els que no respecten el principi d’autoritat no poden esperar aquesta ponderació”.