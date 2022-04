Elena afirma que la policia serà “moderna, diversa i feminitzada” pel 2030

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat aquest divendres que vol una policia “moderna, diversa i feminitzada” abans d’arribar al 2030. En aquest sentit, ha comparegut al costat del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, qui ha defensat que els Mossos d’Esquadra han de ser “la policia que vulgui Catalunya”. D’aquesta manera, ambdues autoritats s’han referit a la reforma de la llei de la policia i han celebrat els avenços del cos. Tot i això han deixat al marge les parts més polèmiques de la reforma com les armes que podran utilitzar els Mossos o els sistemes de videovigilància.

En el marc de la celebració del Dia de les Esquadres, les autoritats policials catalanes s’han reunit en un acte al Centre Internacional de Convencions del Fòrum de Barcelona. A l’acte hi han assistit agents i familiars per condecorar a diversos policies per al seva labor així com a col·laboradors de la seva tasca de la societat civil. Durant la celebració Estel ha dit que el cos serà “el que el poble de Catalunya vulgui que sigui”, en el marc de la nova llei de policia que està impulsant el departament d’Interior per modernitzar la policia i que aspiren que sigui aprovada al 2023.

El comissari Josep Maria Estela, cap dels Mossos / ACN

Pel que fa a l’intervenció del conseller d’Interior, ha parlat de la necessitat de modernitzar el cos i intentar apropar-se a la digitalització. A més, també ha parlat de les noves mesures per aconseguir un cos amb més presència de dones: “Per revertir la discriminació de segles envers les dones, per ser més eficaços, perquè tot el país ens senti la seva policia”, ha dit Elena.

Silenci davant les polèmiques

Durant la celebració ni Elena ni Estela han fet cap comentari sobre algunes de les parts que han creat més polèmica d’aquesta possible nova llei. De fet, la comissió parlamentària que discuteix el model policial ha posat èmfasi en les armes que porten els agents de la Brigada Mòbil en més d’una ocasió. A part, també s’ha parlat dels sistemes de gravació que haurien de portar els policies per tenir proves en tot moment de les seves actuacions i que, de moment, no porten.