Interior reformarà Afers Interns dels Mossos davant la pressió sindical

Si hi ha una divisió que no cau gens bé a la gran majoria del cos de Mossos d’Esquadra, aquesta és la Divisió d’Afers Interns (DAI). És la policia de la policia. Tant sindicats com un bon gruix dels membres del cos no amaguen la tírria que li tenen i més, després del fiasco judicial que han suposat darrerament algunes de les seves sancions i els seus processos. I, sobretot, les notícies sobre males praxis i corrupcions policials que han estat anunciats amb bombo i plateret i que després han estat arxivades o desestimades. Els sindicats majoritaris, SPC, USPAC i SAP-FEPOL van posar sobre la taula el problema de la DAI, que dirigeix l’intendent Jaume Garcia, a la darrera reunió del Consell de Policia celebrada el passat 30 de març. Els sindicats van arrencar del conseller Joan Ignasi Elena una “reunió específica” per tal “d’exposar les posicions” i debatre un “esborrany que el departament ja té”.

La queixa general és la “manca de garanties processals” durant la tramitació dels expedients disciplinaris. Tot un clàssic en les demandes contra les decisions i els expedients oberts per la DAI. Des del SPC insisteixen que han de “tornar a qüestionar les praxis de la DAI” d’aquí que reclamin la revisió de dalt a baix del règim disciplinari. En la mateixa línia s’expressen des del SAP-FEPOL que emfatitzen la manca de garanties i processos que vulneren la “presumpció d’innocència del mosso víctima de ja sigui una informació reservada o un expedient disciplinari“.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, saludant comandaments dels Mossos d’Esquadra, acompanyat pel cap del cos, el major Josep Lluís Trapero, en l’acte del Dia de les Esquadres. 22 d’octubre del 2021. (Horitzontal)

USPAC també va posar el crit al cel sobre els protocols de la DAI. A més, retreuen dos casos sobre investigacions internes que havien acabat amb un arxiu judicial i una estirada d’orelles de la judicatura sobre les formes de la divisió. “Es vulneren sistemàticament els drets dels Mossos investigats en els expedients”, insisteixen fonts del sindicat. Tots tres sindicats conclouen que “té més drets qualsevol investigat en un procediment penal que no pas un mosso en simple expedient disciplinari“. Una discriminació clara que denuncien en perjudici de l’agent subjecte de la investigació. D’aquí que els tres sindicats hagin plantejat la creació d’una comissió de reformar la temuda divisió que vigila la policia.

Ferrer s’avança

El director general de la Policia, Pere Ferrer, -de qui penja orgànicament la DAI- però, s’ha posat la bena abans de la ferida.I ha pogut parar el cop anunciant que té al calaix “un esborrany d’una reforma del reglament de règim disciplinari per tal d’ajustar-lo al Codi Penal de 2015”. Així, el departament d’Interior entén que el règim disciplinari “genera disfuncions” que els jutges han evidenciat en diversos casos. De fet, moltes de les sancions del règim intern dels Mossos d’Esquadra són superiors a les que imposa el mateix codi penal.

Un dels casos que ha aixecat més polseguera darrerament ha estat el cas del sindicalista Josep Miquel Milagros d’USPAC. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va recordar en una duríssima sentència el passat gener “que no es pot executar una sanció a un membre del cos si s’ha recorregut davant dels tribunals”. Un dels altres casos destacats va ser un altre mossos al que se li va anular una sanció per part de la justícia. La resolució era força contundent i recordava a la Direcció General de la Policia que els procediments disciplinaris són administratius i no policials.

Al capdavall, Pere Ferrer, és el darrer responsable de la divisió i, per tant, els calbots judicials també computen al seu balanç. De fet, un dels punts que va salvar l’exdirector de la Policia, Pere Soler, de ser condemnat per l’Audiència en el judici a la cúpula d’Interior va ser que va signar immediatament els expedients oberts a mossos pel referèndum del Primer d’Octubre.