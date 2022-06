VÍDEO | Un autobús xoca contra una rotonda a Tarragona

Un autobús ha xocat aquest dimarts contra una rotonda a l’avinguda dels Països Catalans de Tarragona. El conductor del vehicle, de la línia 41 de l’Empresa Municipal de Transport de Tarragona (EMT), ha resultat ferit lleu. Els set passatgers que en aquell moment anaven a l’autobús han resultat il·lesos, segons ha informat la companyia.

“Afortunadament no hi ha hagut ferits”, ha dit l’EMT. “Per protocol d’exploració mèdica, el conductor ha estat traslladat en ambulància a Joan XXIII. Els set passatgers que estaven a l’autobús no han patit danys”. L’accident ha tingut lloc passades les 20.00 hores a l’altura de la rotonda dels 4 Garrofers, quan l’autobús es dirigia cap a l’estació.

Fonts municipals han explicat que el conductor es va trobar malament i va perdre el control del vehicle, que ha circulat uns metres en sentit contrari fins que ha impactat contra la rotonda. L’autobús portava poc passatge i en el moment del xoc circulava a baixa velocitat. El sinistre ha provocat algunes alteracions del trànsit a la sortida de l’A7 mentre els serveis d’emergència atenien el conductor i els passatgers i es retirava el vehicle.

Accident d’autobús a Barcelona

Fa uns dies un accident entre un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), dos cotxes i una furgoneta va acabar amb quatre persones ferides al barri de Sant Antoni de Barcelona. Cap a les 22.00, un autobús de la línia H16 va xocar contra un dels vehicles implicats en el sinistre i després va impactar contra diversos cotxes que estaven aparcats i contra un cabina telefònica.

Segons els Bombers de Barcelona, quatre persones van resultar ferides lleus. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va donar d’alta dues persones in situ i les altres dues van ser traslladades a l’Hospital Clínic i a la Clínica del Pilar de la capital catalana.