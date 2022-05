Mor un home de 36 anys en un accident de trànsit a Sora

Mort tràgica a les carreteres catalanes. Un home de 36 anys ha mort en un accident de trànsit a Sora, Osona, concretament al quilòmetre 8 de la BP-4654 en sentit nord. El conductor i únic ocupant del vehicle que es va accidentar era un home de 36 anys de Sant Quirze de Besora. L’home va morir a l’instant. El sinistre es va produir a les 3:28 hores de la matinada de dissabte a diumenge. En rebre l’avís de l’accident, els Mossos hi van enviar sis patrulles i dues dotacions dels Bombers. També hi van anar tres ambulàncies del servei d’emergències mèdiques i s’ha activat el servei de suport psicològic per a la família. Amb aquesta víctima ja són 68 els morts en accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest any 2022.

Accident mortal d’un motorista a Mollet del Vallès

La víctima 67 a la xarxa interurbana de Catalunya va morir el passat divendres a primera hora de la tarda. Es tracta de B. B. G., un gironí de 52 anys que va morir en una col·lisió per encalç amb un camió a la C-33 de Mollet del Vallès. La víctima era un motorista i l’accident es va produir a l’alçada del quilòmetre 89 de la carretera que envolta aquesta localitat. El Servei Català de Trànsit va notificar aquest accident a la tarda, però els Mossos van rebre l’avís a les 10:32 hores del matí. El conductor del camió no va patir cap tipus de ferides i per tant va resultar il·lès. Es van activar cinc patrulles dels Mossos, una dotació dels bombers i tres ambulàncies, així com l’helicòpter medicalitzat del SEM. L’accident va provocar llargues cues i retencions, ja que l’autopista va quedar tallada en sentit nord. Posteriorment es va obrir un carril per agilitzar la circulació, però de totes maneres es van registrar més de quatre quilòmetres de retencions.