Un home mor en caure d’una via ferrada mentre es feia un ‘selfie’

Un home ha mort aquest matí a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols en precipitar-se penya-segat avall mentre estava fent-se selfies amb el seu acompanyant. La víctima havia acabat el primer recorregut de la via i es trobava en una zona on no hi ha la necessitat d’anar lligat. Segons el relat dels fets, l’excursionista s’hauria precipitat al buit en intentar recollir el casc que se li ha caigut mentre es feia les fotografies. Els efectius policials i de bombers han muntat instal·lació amb cordes per poder accedir fins a la víctima i Salvament Marítim ha activat una embarcació petita, on hi ha pujat un bomber, per fer l’aproximació des de la cala.

Els fets han passat aquest dijous al matí, quan una parella d’excursionistes acabava el primer tram de la via ferrada de la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols. Segons han explicat les fonts policials, la víctima estava deslligada perquè havia acabat la primera part del camí i en un intent d’agafar el casc que se li havia caigut mentre es feia fotografies amb el seu acompanyant a relliscat, precipitant-se al buit en una zona rocosa. Els serveis d’emergències han estat avisats a dos quarts de set del matí, però quan han pogut accedir al lloc dels fets, no han pogut reanimar a la víctima.

Gran mobilització d’efectius

Al lloc dels fets s’hi ha traslladat tot un equip per intentar arribar al més ràpid possible al lloc de l’accident, ja que no és de fàcil accés. Així doncs, s’ha activat un dispositiu amb cinc dotacions, entre les quals hi havia efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i de la unitat subaquàtica, a més de Salvament Marítim. Fins al lloc també s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, entre les quals la Policia Judicial, tres unitats del SEM i efectius de la Policia Local.