Detenen uns fugitius després d’una persecució trepidant en cotxe

Un vehicle que fugia després que el conductor hagués comès un presumpte atracament ha estat interceptat després d’una persecució trepidant. Els fets han passat a l’Ametlla del Vallès, on els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Santa Coloma de Gramanet han aconseguit detenir l’ocupant d’un vehicle que fugia després d’haver comès un atracament després de perseguir-los en cotxe per la carretera que porta d’un municipi a l’altre.

Un cop han arribat al carrer d’Irlanda amb el carrer de Sant Josep de l’Ametlla del Vallès els agents l’han pogut detenir després d’haver-lo perseguit durant quilòmetres. Aquesta persecució no ha provocat cap ferit, però sí que ha fet malbé el vehicle dels Mossos i dues motocicletes de la policia local, segons ha explicat l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

Un cop han pogut aturar el cotxe l’han registrat i hi han trobat eines, electrodomèstics sostrets i fins i tot un gos que ha acabat al dipòsit municipal. Un cop registrat el vehicle els Mossos han detingut l’ocupant del vehicle. Per ara no han transcendit més detalls del cas.

Persecució a Girona

És el segon cas de persecució en només un mes. Recentment els Mossos van haver de perseguir un home que es va saltar un control a prop de l’estació de trens de Girona. Estaven identificant dos homes, un a peu de carrer i un altre al cotxe i el que estava dins el vehicle va fugir del lloc a tota velocitat i va conduir durant minuts de forma temerària per la ciutat.

Mossos i policia local el van perseguir pels carrers de la Rutlla, Pericot o Emili Grahit. El fugitiu, que finalment va ser detingut, va arribar a anar en contra direcció per algun d’aquests carrers. El fugitiu va fer malbé tres vehicles policials a més de cotxes particulars aparcats. Fins i tot va pujar a la vorera obligant els vianants a apartar-se perquè no els atropellés.