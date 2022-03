Un ferit per arma blanca en un atracament a l’Hospitalet

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat busquen un grup de lladres violents que ha perpetrat fins a tres robatoris a la ciutat aquesta passada nit. Una de les víctimes ha resultat ferida d’arma blanca a la cama. Els lladres haurien robat telèfons mòbils. La investigació continua oberta a la recerca dels agressors.

Fonts de la investigació asseguren a El Món que els tres robatoris fins ara registrats es poden qualificar de violents. Els tres atracaments s’han registrat en tres llocs diferents de la ciutat, tot i que pel modus operandi la policia sospita que es tractaria del mateix grup o persona. Les víctimes denunciants han descrit pràcticament els mateixos fets. De moment, la policia continua les investigacions sense que de moment s’hagi practicat cap detenció.

Dissortadament, no és l’únic incident que ha tingut lloc a les darreres hores a l’Hospitalet del Llobregat. La matinada de divendres un jove que ocupava un habitatge al barri de la Florida es va precipitar al cel obert de l’edifici. El noi va quedar ferit molt greu i va morir en arribar a l’hospital de Bellvitge. La víctima tenia molts antecedents per delictes contra el patrimoni.

Detingut per apunyalar la parella

A finals de novembre els Mossos van detenir un noi de 27 anys per apunyalar la seva parella al coll a Pals (Baix Empordà). Els agents van arribar al domicili a mitjanit i va trobar la noia al terra, amb una ferida profunda al coll, però no hi havia rastre de l’agressor. Poc després els Mossos van localitzar i detenir el jove, que s’havia enfilat a la taula d’una casa propera.

Un mes abans, un jove de 19 anys va matar la seva mare a Ripoll. En la seva declaració davant del jutge, el noi va assegurar que l’havia apunyalat en defensa pròpia, tot i que la versió dels agents que investiguen el cas és totalment diferent. La policia catalana ja havia detingut un altre jove a Manresa per haver-ne matat un altre a ganivetades després d’una discussió al carrer.