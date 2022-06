Un accident a l’AP-7 i la MotoGP col·lapsen les carreteres catalanes

La Segona Pasqua continua col·lapsant les carreteres principals de Catalunya. Un accident a Gelida i els entrenaments de la MotoGP estan alentint l’operació sortida, que ja per si sola ha creat llargues cues a l’AP-7. Tot i que el passat divendres va començar l’operació, aquest dissabte segueixen les retencions a l’AP-7, sobretot per sortir de Barcelona, d’on s’espera una gran afluència de cotxes que abandonen la ciutat per buscar la tranquil·litat en els pobles costers de Catalunya. De moment, 200.000 cotxes ja han començat a sortir de Barcelona, però encara s’esperen uns 300.000 més durant aquest dissabte.

Imatge d’arxiu de retencions a l’AP-7 / ACN

Montmeló i el tram de Gelida estan concentrant la major part de les retencions de l’AP-7 aquest dissabte. I és que un accident a Gelida ha provocat que la carretera principal a l’Alt Penedès quedi col·lapsada, cosa que ha provocat grans cues de cotxes i retencions de fins a 14 quilòmetres de retencions entre Gelida i el Papiol, en sentit Tarragona, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Per afegir més tensió, aquest cap de setmana hi ha cursa de MotoGP al Cricuit de Montmeló i els entrenaments d’aquest dissabte també han provocat llargues cues a la carretera. La circulació intensa es concentra a l’AP-7 a Parets del Vallès (1,5 quilòmetres de cua), a la C-17 (2 quilòmetres de congestió) i a la C-35 (2 quilòmetres d’aturades).

Operació sortida de la Segona Pasqua

Les carreteres tenen una gran afluència de cotxes durant els festius. De fet, és molt normal que durant un pont com el de Segona Pasqua, les carreteres es col·lapsin. Aquesta vegada, però, l’operació sortida està durant gairebé dos dies, amb cotxes que començaven a sortir de Barcelona el divendres i els més atrevits que comencen a moure’s aquest dissabte el matí. Tal com ha assegurat el SCT, 500.000 cotxes abandonaran la capital catalana aquests dies, 200.000 ho van fer divendres i s’espera que els 300.000 que queden marxin durant el aquest dissabte