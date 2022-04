VÍDEO | Llargues cues i vehicles atrapats a la C-16 per la neu

Llargues cues a la C-16 per la neu a l’altura de Cercs (Berguedà). La carretera ha quedat tallada aquest diumenge a la tarda per la forta nevada que ha caigut i el Servei Català de Trànsit ha demanat “màxima precaució” a l’hora de desplaçar-se per la zona. El trànsit s’ha anat complicant al llarg de la tarda i l’SCT recorda que cal portar cadenes per circular per la carretera. Una màquina llevaneus s’ha desplaçat fins a la zona per netejar la calçada, ja que està “impracticable”.

La C-16 uneix Barcelona amb la Cerdanya a través del Vallès, el Bages i el Berguedà i els caps de setmana acostuma a registrar un volum de trànsit elevat per tota la gent que es desplaça a les segones residències. Els diumenges a la tarda el tram entre Guardiola de Berguedà i Berga acostuma a patir fortes retencions en sentit Barcelona, ja que hi ha diversos trams de la carretera que no estan desdoblats tot i les contínues promeses i anuncis de la Generalitat.

❄ En aquests moments una màquina llevaneu està netejant la calçada de la C-16 en el tram Cercs-Berga



Neu i glaçades

Catalunya s’ha llevat aquest diumenge amb fortes glaçades a l’interior del país i nevades per sobre dels 200 metres a diversos indrets de la costa. Barcelona, Collserola i el Garraf han vist neu per primera vegada en molts temps durant un mes d’abril malgrat que les temperatures estaven clarament per sobre dels 0ºC en un fenomen que el Meteocat ha qualificat d’inusual.

A Ponent, la Catalunya Central i l’interior de Girona i Tarragona les temperatures mínimes han estat gèlides, d’entre -3ºC i -6ºC. Les estacions del Meteocat han registrat temperatures molt baixes a Prades (8,9ºC), Oliola (-6,7ºC), Alfarràs (-4,8ºC) i Olot (-4,8ºC) o Mollerussa (-3,8ºC).

Protecció Civil ha activat l’alerta del pla Neucat davant la possibilitat de nevades a cotes baixes en comarques com el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i la Selva. Segons el Meteocat, s’esperaven acumulacions de 2 centímetres a partir dels 500.