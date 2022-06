El RACC demana que es prohibeixi als camions fer avançaments a l’AP7

Els camions haurien de ser obligats a circular per l’autopista AP/ sense fer avançaments, almenys durant unes hores al dia. És la proposta del RACC, Reial Automòbil Club de Catalunya, per intentar pal·liar els col·lapses que s’estan produint en aquesta via ràpida des que s’han eliminat els peatges. La idea l’ha llançat el president de l’entitat, Josep Mateu, en una entrevista a RAC1 aquest dimecres.

Josep Mateu, president del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) des del 2016 / ACN

Segons Mateu, els camions “generen intimidació” amb els avançaments, que fan a poc a poc. Són maniobres que es prolonguen massa i fan un efecte psicològic que genera la reducció de velocitat dels altres vehicles, cosa que crea col·lapses en alguns trams. Des del seu punt de vista, els transportistes que vulguin passar per l’AP7 en les hores amb més trànsit del dia o en dies determinats haurien d’anar “en fila índia”: tots pel carril dret i sense fer avançaments, de manera que deixarien els altres carrils per a una circulació més fluïda de la resta de vehicles. A França i a Alemanya s’aplica aquesta mesura, segons Mateu, i funciona correctament. “Segur que els transportistes es queixarien, perquè a més a més tenen organitzacions per fer-ho, però algú ha de pensar en els ciutadans que no tenen aquests canals de pressió”, ha admès.

Mala planificació del trànsit a les autopistes arran de la retirada de peatges

El caos actual a les autopistes d’on s’han retirat els peatges, especialment a l’AP7 pel que fa a Catalunya, es deu al fet que l’aixecament de peatges es va fer de forma improvisada, des del punt de vista del president del RACC. Arran d’aquesta retirada, per exemple, una gran quantitat de camions que abans circulaven per l’Eix Transversal ara l’han abandonat i van per l’autopista. “Feia dos o tres anys que se sabia que s’acabaven els peatges i no es va preveure res, i no es farà res en els pròxims dos anys, fins que hi hagi eleccions”, s’ha lamentat. Tot i així, creu que s’havia de posar fi als peatges aprofitant que la la concessió s’acabava per evitar prolongar el greuge de Catalunya respecte de la resta de l’Estat.

Un cop fet el canvi, Mateu no és partidari de revertir-lo, però reclama que quan s’apliqui la taxa que haurà d’acabar substituint els peatges es faci per territoris, i no de manera centralitzada, perquè el que es recapti es pugui invertir després on realment cal i hi ha el trànsit.

Falta de planificació històrica de la xarxa viària

Aquesta recaptació s’hauria d’invertir a reparar la “falta de planificació històrica”, que fa que vies com la B-40 portin un retard llegendari, segons Mateu. De moment, el president del RACC considera que només es poden posar pedaços i mesures pal·liatives, com les proposades pel Servei Català de Trànsit, que planteja utilitzar més els carrils addicionals ens les operacions tornada i implantar un servei de grues que agilitzin la recollida de cotxes avariats si les assegurances triguen, ja que és un dels elements que provoca embussos.

El RACC recomana als conductors canviar d’hàbits per intentar evitar els col·lapases a la carretera

Una altra solució, mentre el caos duri, és el canvi d’hàbits dels conductors. “A curt termini, no ens queda més remei”, ha advertit Mateu. El canvi a què es refereix implica planificar d’una altra manera els desplaçaments, intentant evitar les hores punta, per exemple en les operacions tornada de caps de setmana: consultar les aplicacions que donen informació sobre el trànsit i evitar fer la tornada diumenge a mitja tarda, per exemple, triar tornar diumenge abans de dinar o dilluns al matí.

Pel que fa a la petició del conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, al govern espanyol –titular de la via– perquè limiti a 110 km/h la velocitat a l’AP7, Josep Mateu creu que serviria per evitar alguns accidents perquè reduiria la distància necessària per a les frenades, però no agilitzaria el trànsit.