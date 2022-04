L’operació retorn: Les carreteres col·lapsades i retencions de fins a 16 km

La Setmana Santa arriba al seu final i amb ella apareixen les retencions a les carreteres. L’operació retorn ha començat aquest migdia i s’allargarà tot el dia de demà dilluns. De fet, el Servei Català de Trànsit ha recomanat consultar l’estat de les carreteres abans de començar a tornar cap a casa. Les retencions poden arribar a ser de fins a 16 quilòmetres i es concentren en direcció a Barcelona.

Aquesta tarda les retencions han estat protagonistes a l’AP-7 en sentit a la capital catalana. El tram de Sant Celoni i La Roca del Vallès ha concentrat un gran embús de vehicles que s’allarga uns 16 quilòmetres, però també hi ha retencions de 12 quilòmetres al Vendrell i de nou quilòmetres a L’Ampolla (Tarragona). D’altra banda, hi ha cinc quilòmetres de retenció a Banyeres del Penedès (Tarragona), cinc més a Vilafranca del Penedès i sis en Castellbisbal (Barcelona). Finalment també hi ha quatre quilòmetres a Tordera, tot en sentit Barcelona. D’aquesta manera, anant cap a Girona la circulació continua sent normal.

Primera Setmana Santa sense peatges

Les dates senyalades sempre provoquen més embussos dels habituals, però també s’han vist incrementats perquè l’AP-7 ja no té peatges. De fet, el Servei Català de Trànsit ha anunciat que hi havia circulació normal per la C-32, una de les carreteres que acompanya l’autopista i no ha sigut mai de pagament. És per això, que es dedueix que davant la gratuïtat de l’AP-7, l’operació retorn de la gent que està de vacances s’ha concentrat més a l’autopista que a les carreteres.

🔴 Molt plena l'AP-7 sud, amb retencions de:



➡ 9 km a l'Ampolla

➡ 12 km al Vendrell

➡ 5 km a Banyeres del Penedès

➡ 5 km a Vilafranca del Penedès

➡ 6 km a Castellbisbal#SCT #retencions — Trànsit (@transit) April 17, 2022

S’espera que aquestes cues de cotxes s’allarguin durant tot el que queda de dia i tot demà dilluns i que no acabin dins demà a la nit, ja que moltes persones han decidit passar l’últim dia de Setmana Santa de vacances i per, tant tornaran més tard.