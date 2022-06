Noves mesures per evitar el col·lapse de l’AP-7 per Sant Joan

El Servei Català de Trànsit ha decidit posar carrils addicionals i restringir els camions durant unes determinades hores pel pont de Sant Joan a l’AP-7. Ho ha dit el coordinador de Seguretat i Mobilitat, Òscar Llatge, a El Matí de Catalunya Ràdio i també ha indicat que es prendran aquestes mateixes mesures durant els caps de setmana del mes de juliol. “Són unes restriccions pactades i planificades per fer front al gran moviment de vehicles”, ha explicat.

En referència a la limitació a 100 km/h a l’AP-7 al Vallès, ha indicat que és una mesura que s’està analitzant amb Foment, que és titular de la via. De fet, ha valorat aquesta possible mesura i creu que, un cop s’arribi a la capacitat màxima de la via, no tindrà un efecte massa important. Tot i això, considera que pot ajudar a evitar els accidents i reduir-los.

Crítiques dels transportistes

Davant d’aquestes mesures, Eduard Ayach, de la Confederació Empresarial de Transports de Carretera de Catalunya, ha criticat la mesura de limitar i restringir els camions i afirma que el sector demana “treballar en condicions”. A més, considera que aquestes limitacions a camions poden afectar directament a la productivitat i creu que la situació té un problema de fons que “passa pel dèficit estructural”.

Les cues, tònica habitual a l’AP-7

Les retencions, el accidents i les cues estan sent una tònica habitual durant les últimes setmanes a l’AP-7. L’aixecament dels peatges l’any passat ha coincidit amb l’eliminació de les restriccions que tenien com a objectiu frenar la covid-19. Tot plegat ha provocat una gran augment d’activitat a la via, que viu una situació gairebé de col·lapse, dia sí, dia també.

A tall d’exemple, ahir mateix hi va haver cues quilomètriques per un accident d’un camió cisterna a Barberà del Vallès. Va provocar unes cues de més de 20 quilòmetres de retencions cosa que va afectar a la circulació de les vies de l’àrea metropolitana de Barcelona durant tot el matí. El RACC també va demanar que es prohibeixi fer avançaments als camions mentre circulin per l’AP-7, almenys, durant unes hores del dia.