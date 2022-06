La velocitat màxima a l’AP-7 podria baixar fins als 100 km/h al Vallès

El Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit (DGT) s’estarien plantejant baixar la velocitat màxima de l’AP-7 als 100 km/h a alguns trams de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. D’aquesta manera, asseguren es podria reduir la quantitat d’accidents i també les retencions que últimament estan causant col·lapses molt grans a la carretera. Segons ha explicat Òscar Llatge, coordinador de mobilitat i seguretat viària de Trànsit, “estan alineats” amb el Ministeri de Foment per tirar la mesura endavant.

L’autopista AP-7 / ACN

L’AP-7 podria ser una carretera amb un màxim de velocitat de 100 km/h en alguns dels seus trams. Així ho ha explicat el Servei Català de Trànsit i la DGT aquest dijous. De fet, segons el coordinador de mobilitat i seguretat viària de Trànsit, aquesta mesura tindria per objectiu “aplicar una regulació fixa en uns trams determinats, centrant-nos en el tram de l’AP-7 dels Vallesos. Tot i que encara no han confirmat que la iniciativa tingui un número definit de velocitat, s’havien arribat a plantejar els 110 km/h, però han acabat per decidir-se pels 100.

Més congestió i accidents a l’AP-7

D’ençà que l’AP-7 va deixar de ser de pagament i es van eliminar els peatges, la carretera té entre un 40% i un 50% més de trànsit que abans de ser gratuïta. En paral·lel, els accidents en aquesta carretera també han augmentant. Entre el 13 de gener i el mes de maig es van registrar més del triple de morts per accidents en aquesta autopista que en el mateix període del 2019, l’any anterior a l’esclat de la pandèmia. Això són 13 víctimes mortals, una xifra que representa prop d’un 20% de la mortalitat d’enguany. Així doncs, la mesura, podria servir per intentar pal·liar els efectes d’aquest augment de la circulació així com evitar que hi hagi tants accidents a l’AP-7, segons ha explicat la DGT i el Servei Català de Trànsit.