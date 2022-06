Malson a l’AP-7 per donar la benvinguda al cap de setmana

Nou malson a l’AP-7, que torna a estar col·lapsada. Aquest cop des de bon començament del cap de setmana aquesta complicada via torna a presentar moltes retencions. El causant ha estat un accident entre una furgoneta i un camió al tram de Castellet i la Gornal en sentit nord, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’accident s’ha produït a les 8:32 hores al quilòmetre 205 de l’AP-7 i a hores d’ara ja hi ha més de set quilòmetres de cua en sentit Barcelona i cinc quilòmetres de retenció en direcció Tarragona.

No ha transcendit la gravetat de l’accident, però la topada s’ha produït a una zona on hi havia retencions per un altre accident d’un camió que estava incendiat al quilòmetre 204 de l’AP-7. Aquesta incidència que ha acabat provocant l’altra s’ha produït a les 4:57 hores. Com era de matinada no hi ha hagut tantes retencions, però l’accident ha deixat només un carril obert a la circulació. Els efectius d’emergència ja s’estan retirant el tràiler.

Les noves mesures per evitar el col·lapse a l’AP-7

De cara al pont de Sant Joan el Servei Català de Trànsit posarà carrils addicionals i restringirà els camions durant unes determinades hores per tal d’evitar accidents i col·lapses a aquesta concorreguda autopista. Ho va confirmar el coordinador de Seguretat i Mobilitat, Òscar Llatge, a El Matí de Catalunya Ràdio. Sobre la voluntat de limitar a 100 km/h l’AP-7 al seu pas per el Vallès, Llatge va confirmar que la mesura s’està analitzant amb Foment, que és titular de la via, perquè el SCT creu que podria servir per reduir accidents i evitar sinistres mortals. Llatge va valorar aquesta possible mesura positivament i fins i tot va assenyalar que un cop s’arribi a la capacitat màxima de la via no tindrà un efecte massa important.